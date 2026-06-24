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Военное обозрение

Отсылка к линии Мажино: Украина представила бронекапсулу для фронтовых позиций

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Источник изображения: topwar.ru

Украинская компания Parabella разработала защитную бронекапсулу для быстрого обустройства укреплённых позиций непосредственно на передовой. Изделие было представлено на международной выставке в Париже.

Капсула изготовлена из трёхслойной броневой стали немецкого производства общей толщиной 16 мм и оснащена дополнительными металлическими экранами для защиты от кумулятивных боеприпасов. Сам по себе этот факт говорит о том, что уже и сталь на Украину завозят из-за рубежа.

Конструкция, как утверждают в компании, обеспечивает круговую оборону по всему периметру и возможность кругового обзора на 360 градусов. Внутри бронированного модуля одновременно могут находиться до 10 вооружённых военнослужащих.

Такие разработки отсылают к эпохе линии Мажино - масштабной системы долговременных укреплений, которая в итоге оказалась совершенно бесполезной перед лицом современной манёвренной войны.

Однако подобные статичные фортификационные решения могут принести пользу противнику, если тактика ведения боевых действий не претерпит существенных изменений.

По заявлению производителя, капсула соответствует украинским и натовским стандартам и предназначена для оперативного развёртывания в условиях активных боевых действий. ФАБирование покажет... Да и, например, для ТОС - очень интересная цель.

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Украина
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