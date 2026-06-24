Войти
Военное обозрение

Завершены лётные испытания беспилотника-истребителя Bayraktar KIZILELMA

445
0
0

Источник изображения: topwar.ru

В испытательном центре Baykar в турецком Чорлу компании Leonardo и Baykar завершили первые реальные лётные испытания в рамках программы K-SWARM. Реактивный пилотируемый учебно-боевой самолёт Leonardo M-346 FA напрямую управлял беспилотным истребителем Bayraktar KIZILELMA.

Беспилотник автономно выполнил рулёжку, взлёт и присоединился к строю с пилотируемым самолётом. Пилот M-346 с помощью новой авионики управлял группой, продемонстрировав автономный полёт в строю, смену позиций, а также работу защищённых каналов связи в реальном времени. Связь обеспечивалась киберсистемой GCC от Leonardo.

Это одна из первых в мире демонстраций реального взаимодействия пилотируемого реактивного самолёта с реактивным беспилотным боевым аппаратом в рамках концепций «лояльного ведомого» и роевых технологий. Тесты проводились с мая текущего года.

Тактико-технические характеристики Bayraktar KIZILELMA (по данным Baykar): максимальная взлётная масса: 8,5 т, полезная нагрузка: 1500 кг, крейсерская скорость: 0,6 Маха, максимальная скорость: 0,9 Маха, боевой радиус: 930 км, практический потолок: около 13 700 м, продолжительность полёта: до 5 часов.

Длина БПЛА 14,5 м, размах крыла 10 м, высота 3,5 м.

Он оснащается радаром с АФАР, системами целеуказания. Выполнен по технологии сниженной заметности.

Разработка ведётся в рамках совместного предприятия LBA Systems (Leonardo–Baykar, 50/50), созданного в 2025 году.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
M-346
Компании
Leonardo
Проекты
АФАР
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.06 15:00
  • 4
Ушаков: РФ ждёт не выполнения договоренностей Анкориджа, а победы
  • 24.06 06:04
  • 129
МС-21 готовится к первому полету
  • 24.06 05:39
  • 0
Комментарий к "В США рассказали о советском «Граните» для уничтожения авианосцев"
  • 24.06 01:40
  • 1
Зеленский подписал закон об увеличении военных расходов на 2026 год
  • 24.06 01:33
  • 3
Почему Politico в последний момент отменило статью Лаврова
  • 24.06 00:38
  • 5
О Су-57 - свежая (от 19 июня) статье MWM
  • 24.06 00:05
  • 2
Як-130 с оружием "воздух-воздух" может быть прекрасным охотником на БПЛА
  • 23.06 12:56
  • 16160
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 23.06 05:26
  • 1
Удар по Воронежу противник наносил франко-британскими ракетами Storm Shadow
  • 22.06 23:29
  • 0
О цитатах из Е. Холмогорова.
  • 22.06 20:53
  • 1
На Западе рассказали о будущем Т-14 «Армата»
  • 22.06 05:23
  • 0
Комментарий к "УДОБНАЯ ИСТОРИЯ, ИЛИ КАК ВЫПИЛИТЬ ИЗ ИСТОРИИ РОССИИ XX ВЕК"
  • 22.06 03:25
  • 0
Об "Орланах" - от 19fortyfive.
  • 21.06 22:37
  • 0
О российских фрегатах 2-го ранга - от MWM
  • 21.06 21:05
  • 0
О танковых резервах РФ - от MWM