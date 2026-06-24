Завершены лётные испытания беспилотника-истребителя Bayraktar KIZILELMA

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В испытательном центре Baykar в турецком Чорлу компании Leonardo и Baykar завершили первые реальные лётные испытания в рамках программы K-SWARM. Реактивный пилотируемый учебно-боевой самолёт Leonardo M-346 FA напрямую управлял беспилотным истребителем Bayraktar KIZILELMA.

Беспилотник автономно выполнил рулёжку, взлёт и присоединился к строю с пилотируемым самолётом. Пилот M-346 с помощью новой авионики управлял группой, продемонстрировав автономный полёт в строю, смену позиций, а также работу защищённых каналов связи в реальном времени. Связь обеспечивалась киберсистемой GCC от Leonardo.

Это одна из первых в мире демонстраций реального взаимодействия пилотируемого реактивного самолёта с реактивным беспилотным боевым аппаратом в рамках концепций «лояльного ведомого» и роевых технологий. Тесты проводились с мая текущего года.

Тактико-технические характеристики Bayraktar KIZILELMA (по данным Baykar): максимальная взлётная масса: 8,5 т, полезная нагрузка: 1500 кг, крейсерская скорость: 0,6 Маха, максимальная скорость: 0,9 Маха, боевой радиус: 930 км, практический потолок: около 13 700 м, продолжительность полёта: до 5 часов.

Длина БПЛА 14,5 м, размах крыла 10 м, высота 3,5 м.

Он оснащается радаром с АФАР, системами целеуказания. Выполнен по технологии сниженной заметности.

Разработка ведётся в рамках совместного предприятия LBA Systems (Leonardo–Baykar, 50/50), созданного в 2025 году.