«Ракетную проблему» США объяснили

TNI: Росту выпуска ракет Patriot в США мешает нехватка людей и станков

Последние операции США на Ближнем Востоке привели к повышенному расходу зенитных ракет, запасы которых не успевают восполнять. Решить эту проблему только вложением денег нельзя, объясняет журнал The National Interest (TNI).

Автор напомнил, что поддержка противовоздушной обороны (ПВО) Израиля и операция против Ирана ощутимо истощили арсенал средств защиты. В частности, Вашингтон активно расходовал корабельные перехватчики SM-2 и SM-6, ракеты класса «воздух-воздух» AIM-120 AMRAAM и боеприпасы систем Patriot. Наращиванию выпуска этих изделий мешает нехватка людей и специальных станков.

Как пишет издание, ракеты PAC-3 комплекса Patriot являются основным перехватчиком баллистических ракет и других современных средств воздушного нападения в арсенале США. «Компания Lockheed Martin производит всего от 550 до 650 ракет Patriot в год, и они предназначены для вооруженных сил США по всему миру, а не только на Ближнем Востоке», — говорится в материале.

По словам автора, некоторые комплектующие для ракет сложно производить в больших количествах, поэтому в цепочке поставок возникают узкие места. В частности, твердотопливные ракетные двигатели остаются сложными в производстве. Кроме того, для создания технологичных перехватчиков нужны квалифицированные кадры. Как пишет издание, им требуются годы на подготовку и ресурсы для проверки перед работой с секретными изделиями. Также важно нарастить выпуск высокоточного производственного оборудования.

Ранее в июне стало известно, что на Украине перехватчик системы Patriot не успел настигнуть российскую гиперзвуковую ракету «Циркон» и упал.