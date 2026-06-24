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По данным, поступающим из Полтавской области, зафиксировано новое применение нашими войсками крылатых ракет типа "Бандероль".

Данный факт подтверждает тенденцию к систематическому использованию указанных средств поражения в ходе нанесения ударов по объектам военной инфраструктуры противника на территории Украины.

Следует отметить, что ракета "Бандероль" относится к классу высокоточного вооружения и демонстрирует устойчиво положительные результаты при выполнении боевых задач.

Ее конструктивные особенности, включая малую отражающую поверхность и способность к полету на предельно малых высотах с огибанием рельефа местности, обеспечивают высокую вероятность преодоления существующих у ВСУ систем противовоздушной обороны.

В целом, появление данных ракет в небе над Полтавщиной в очередной раз подтверждает, что российские вооруженные силы обладают достаточным запасом современных средств огневого поражения и продолжают совершенствовать методы их боевого применения в условиях текущей оперативной обстановки.

Как сообщалось, "Бандероли" запускают беспилотные летательные аппараты "Орион" и, как предполагается, новейшие ударные вертолеты Ми-28НМ.

По данным, появляющимся в социальных сетях, максимальная дальность полета составляет до 500, а в некоторых источниках говорится, что и 700 километров. Их оснащают достаточно мощными боевыми частями, способными наносить серьезный ущерб целям противника.

Герман Китаев