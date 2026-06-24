Бойцы "Конторы" разработали новый вид воздушных ретрансляторов для дронов

Бойцы группировки "Запад" разработали новые воздушные ретрансляторы для БПЛА

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 23 июн – РИА Новости. Бойцы группы РФ "Конторы" в составе группировки войск "Запад" разработали на передовых позициях новый вид воздушных ретрансляторов для дронов, сообщил РИА Новости военнослужащий группы с позывным Мигель.

"Сделали новый воздушный ретранслятор, который ставится на дрон. Это полностью наша разработка, созданная здесь. Нужен для того, чтобы поднимать в воздух управление для FPV-дронов, чтобы летать дальше и опускаться ниже", – рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что помимо ретрансляторов в лабораториях на передовой бойцы усовершенствуют различные беспилотники и переделывают их непосредственно под разные военные задачи.

"Мы работаем не только с готовыми дронами, но и создаем что-то новое для определенных задач. Наших знаний и умений хватает, чтобы при наличии комплектующих создавать определенное оборудование для работы на дронах", - пояснил боец.

Группа "Конторы" – подразделение в составе 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад", специализирующееся в том числе на разработке и модернизации беспилотных систем непосредственно в полевых условиях. Бойцы группы ранее уже создавали мини-версию "Бабы-Яги" и дрон-ПВО против украинских БПЛА "Лютый".