«Ситуация на поле боя изменилась, снайперским винтовкам нашлось новое применение»

Создатель СВЧ Андрей Чукавин — о борьбе с беспилотниками, модернизации на основе опыта СВО и штурмовой версии своего оружия

Боевой опыт последних лет заметно повлиял на развитие стрелкового оружия. Конструкторам приходится учитывать новые угрозы, а военным — искать привычным образцам новые способы применения. Эти изменения затронули и винтовку СВЧ, которая сегодня активно используется в зоне спецоперации. О ее модернизации, борьбе с беспилотниками и возможности появления штурмовой версии «Известиям» рассказал создатель оружия, ведущий-инженер конструктор АО «Концерн «Калашников» Андрей Чукавин.

«СВЧ точнее своей предшественницы»

— Андрей Юрьевич, существует стереотип, что ваша снайперская винтовка СВЧ, поступившая в войска в 2024 году, была создана как замена знаменитой СВД. Действительно ли это так?

— Снайперская винтовка Драгунова (СВД), по моему мнению, — шедевр. Евгению Федоровичу удалось создать оружие, которое используется в армии более 60 лет, и оно до сих пор не устарело. СВД живет и будет жить. Она дешевая, надежная и прекрасно выполняет свои функции. В начале 1990-х годов винтовка прошла небольшую модернизацию — приклад и цевье из фанеры были заменены на пластмассовые, что увеличило их прочность и стойкость. Тогда же перед заводом была поставлена задача сделать ее десантный вариант. И в 1995 году на вооружение была принята винтовка СВДС — снайперская винтовка со складывающимся прикладом. Сейчас она больше востребована, чем другие варианты СВД.

Магазин винтовки СВД на презентации новейших высокоточных управляемых боеприпасов и снайперских винтовок от концерна «Калашников» Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— СВЧ превосходит предшественницу?

— Улучшение кучности по сравнению с СВД было заложено техническим заданием. Патроны остались теми же, а кучность во многом определяется их характеристиками. Но, несмотря на это, данный параметр был улучшен примерно на 30%. СВЧ точнее и кучнее своей предшественницы. Дальность стрельбы и бронепробиваемость остались такими же, как у СВД, — они тоже во многом зависят от характеристик патрона.

— Какие еще задачи вам пришлось решить при работе над СВЧ?

— Одно из главных требований заказчика к винтовке — возможность установки современного оптического прицела, а они все крепятся на верхней поверхности ствольной коробки таким образом, чтобы при обслуживании винтовки (разборка, сборка, чистка и смазка) прицел не нужно было отсоединять, а потом ставить назад. При такой операции не обеспечиваются стабильность и однообразие крепления прицела, из-за чего падает точность оружия, следует снова проверить пристрелку винтовки. В боевых условиях это серьезное неудобство. В итоге СВЧ получила верхнюю базу с удлиненной планкой Пикатинни. Теперь прицел и другие приспособления для стрельбы, например ночная насадка, закрепляются один раз, и перепроверка точности не требуется.

Винтовка СВЧ на презентации новейших высокоточных управляемых боеприпасов и снайперских винтовок производства концерна «Калашников» Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— Считается, что эргономика СВЧ лучше, чем у СВД.

— Да, это так. Сделать ее такой было одной из целей при разработке винтовки. Винтовка получила складывающийся телескопический приклад с регулировкой его длины и также положения щеки и амортизирующего затылка по высоте. То есть снайпер сам может конкретно под себя подстроить оружие. На СВЧ есть отделяемые складные сошки. Они регулируются по высоте и не связаны жестко со стволом, что в лучшую сторону сказалось на кучности стрельбы из разных положений.

На СВД сошек не было, а у СВЧ они входят в штатный комплект поставки. Оружие в войска поступает с ними. Ствол утолщенный, если сравнивать с винтовкой СВД. Появился и прибор малошумной стрельбы — он при выстреле гасит пламя и искры, а также значительно приглушает звук. Это повышает скрытность снайпера, не позволяя точно определить место его огневой позиции.

Инструктор по снайперской стрельбе с винтовкой СВЧ Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— СВЧ выросла из карабина с более коротким стволом. Ведете ли вы разработки штурмового карабина для армии?

— Мы готовы сделать штурмовую винтовку СВЧ с коротким стволом, если в этом будет необходимость у наших заказчиков — Минобороны России или других силовых структур. Понимаем, что такое оружие может быть полезным для ведения контактных боев в стесненных условиях. Если нам поставят такую задачу, мы ее решим.

«По надежности СВЧ не уступает СВД и автомату Калашникова»

— В ходе СВО снайперские винтовки начали использовать для борьбы с дронами. Это стало для вас неожиданностью?

— Нет, ситуация на поле боя изменилась, оружию нашлось новое применение. Большой разницы стрелять по объектам, передвигающимся вертикально или горизонтально, нет. Конечно, многое зависит от цели. Крошечный коптер поразить проще всего из ружья дробью, когда он подлетит достаточно близко. Если надо уничтожить крупную цель на большой дистанции — там нельзя отработать с помощью автомата, а снайперская винтовка справится. Речь идет о тех же беспилотниках самолетного типа, летящих на высоте более 300 м. Но тут многое зависит от искусства стрелка.

Поэтому проще и эффективнее поставить пулемет на специальную треногу. Их сейчас много делают в цехах недалеко от фронта. Такое решение оправданно — для поражения цели из винтовки нужен хорошо подготовленный стрелок, а из пулемета это может сделать боец без специальной стрелковой подготовки.

Инструктор по снайперской стрельбе с прицелом и винтовка СВД на презентации новейших высокоточных управляемых боеприпасов и снайперских винтовок от концерна «Калашников» Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— В каких подразделениях используют СВД и СВЧ?

— Винтовка СВД в Советской армии входила в состав каждого стрелкового отделения, такая тактика разрабатывалась не на пустом месте, и поэтому сейчас, думаю, особых изменений нет. Например, есть штурмовая группа, есть снайпер, который их прикрывает. И это важная роль — он должен уничтожить особо важные цели, обеспечить продвижение вперед.

— Трудно ли сменить СВД на СВЧ, надо ли привыкать?

— Здесь нет проблем. Более-менее опытный человек без проблем перейдет с одной на другую винтовку. А снайперские прицелы в целом все одинаковые по своему принципу действия.

— Концерн «Калашников» сейчас часть автоматов поставляет в армию в защитной камуфляжной окраске? Будут ли красить СВЧ?

— При необходимости произвести такое покрытие винтовки не составит проблем. Тем более что технология уже отработана на автомате.

Фото: РИА Новости/Константин Морозов Источник изображения: iz.ru

— Вы общались с бойцами на СВО, что они рассказывают о вашем оружии?

— У нас существует сервисная группа, которая выезжает в зону проведения СВО для ремонта оружия на местах. Специалисты предприятия собирают замечания и предложения, получают обратную связь. Кроме того, нам пишут участвующие в боях военнослужащие. Всё это, конечно, анализируется. По возможности мы проводим необходимые доработки.

— Вы были уверены, что ваша винтовка не подведет в бою?

— По надежности СВЧ не уступает СВД и автомату Калашникова. На государственных испытаниях винтовка подвергалась абсолютно тем же тестам, в том числе, например, падениям с высоты 1,5 м на бетонный пол. Не всякое оружие это выдержит, но наши винтовки выдержали.

— Дорабатывали СВЧ, изучив боевой опыт СВО?

— Было внесено несколько конструктивных изменений. Чуть изменили приклад, сделав его конструкцию жестче. Внесли изменения и в газовый регулятор винтовки, чтобы разборка-сборка узла стала проще и интуитивно понятнее. Работаем над специальным покрытием основных деталей, которое сможет предотвратить появление коррозии при повышенной влажности и упростит уход за винтовкой.

Винтовка СВ-98 на презентации новейших высокоточных управляемых боеприпасов и снайперских винтовок производства концерна «Калашников» Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— Можно ли ожидать расширения комплекта дополнительного оборудования, который идет вместе с винтовкой?

— Посмотрим, может быть, потребуется другая сошка или возможность установки на треногу для стрельбы по воздушным целям. Работаем также над новым прибором малошумной стрельбы «газоразгруженного» типа. Улучшение винтовки — это непрерывный процесс. В итоге всё решат снайперы, им использовать наше оружие.

— Какие еще винтовки поставляются в войска, действующие в зоне СВО?

— Снайперская винтовка СВ-98. У нее точность гораздо выше, чем у СВД или СВЧ. В этом нет ничего удивительного — это классическая винтовка с ручной перезарядкой. Понятно, что такие винтовки по определению намного точнее самозарядных — такова особенность конструкции, в которой использованы продольно-скользящий затвор и свободно вывешенный утолщенный ствол длиной 650 мм. Спусковой механизм с предупреждением позволяет регулировать ход спускового крючка и усилие спуска. Винтовка снабжена складывающимся прикладом со всеми необходимыми регулировками. За счет увеличенной массы СВ-98 имеет сниженную отдачу и комфортнее при стрельбе.

Она получилась очень удачной и отлично выполняет свою функцию, как, впрочем, и другие изделия нашего концерна «Калашников».

Богдан Степовой