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Раскрыто происхождение упавшей в Воронеже ракеты

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Фото: Dan Kitwood / Reuters
Фото: Dan Kitwood / Reuters.

«Военный Осведомитель» опроверг возможное применение американских боеприпасов ERAM

Telegram-канал «Военный Осведомитель» сравнил носовой обтекатель ракеты Storm Shadow, найденный после удара в Воронеже, с аналогичным обтекателем из Луганска и обтекателем на самой ракете.

На основании этих материалов канал пришел к выводу, что сообщения о возможном применении американских боеприпасов ERAM пока не подтверждаются. По имеющимся данным, речь, вероятно, идет об использовании крылатых ракет Storm Shadow либо их французского аналога SCALP-EG.

22 июня Вооруженные силы Украины ракетами ударили по Воронежу. Жертвами атаки стали пять человек.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
SCALP
SM-6
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