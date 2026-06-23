Нападающий сборной Канады Джонатан Дэвид стал одним из главных героев второго тура чемпионата мира по футболу — 2026. В матче против Катара форвард оформил хет-трик и помог своей команде разгромить соперника со счетом 6:0. Благодаря этому успеху канадец не только переписал несколько национальных рекордов, но и догнал капитана сборной Аргентины Лионеля Месси в списке лучших бомбардиров текущего мундиаля, а также заставил многих игроков серьезнее рассматривать «кленовых» при ставках на чемпионат мира 2026.

Еще несколько дней назад положение Дэвида выглядело совсем иначе. В стартовой встрече турнира с Боснией и Герцеговиной (1:1) нападающий не сумел проявить себя и покинул поле уже на 61-й минуте. Однако игра с Катаром стала для него идеальной возможностью ответить хейтерам.

Первый мяч форвард забил на 29-й минуте, удачно сыграв в штрафной площади после подачи партнера. Незадолго до перерыва он оформил дубль, а уже в компенсированное ко второму тайму время поставил точку в разгроме, завершив матч с тремя забитыми мячами. Канадцы уверенно воспользовались преимуществом в классе и не оставили сопернику шансов, а Дэвид стал главным действующим лицом встречи.

Хет-трик позволил 26-летнему нападающему установить сразу несколько достижений. Он стал первым футболистом, оформившим три гола за сборную страны-хозяйки чемпионата мира со времен турнира 1966 года. Кроме того, Дэвид оказался первым игроком в истории Канады, которому удалось забить три мяча в одном матче чемпионата мира. Еще один рекорд связан уже с национальной командой в целом: ранее форвард дважды оформлял хет-трики за Канаду и теперь стал первым игроком сборной, достигшим этой отметки три раза.

На этом список достижений не заканчивается. Забив Катару, Дэвид довел количество голов за национальную команду до 42 и укрепил лидерство в списке лучших бомбардиров в истории канадского футбола. Ближайший преследователь, Кайл Ларин, заметно отстает от него по этому показателю.

Особенно символично, что яркое выступление произошло на фоне непростого клубного сезона спортсмена. После успешных лет в Бельгии и Франции Дэвид летом 2025 года перешел в «Ювентус» на правах свободного агента, однако закрепиться в составе туринцев так и не смог. По ходу сезона он часто оставался в тени, а его статистика оказалась значительно ниже ожиданий. Тем не менее в сборной Канады нападающий вновь демонстрирует футбол, благодаря которому считается одной из главных звезд поколения.

После двух туров чемпионата мира Дэвид имеет в активе три мяча и делит первое место в гонке бомбардиров турнира вместе с Лионелем Месси. Для сборной Канады, которая рассчитывает впервые в своей истории добиться серьезного успеха на домашнем мундиале, такая форма лидера может стать одним из ключевых факторов в борьбе за выход в плей-офф.