Украина подписала контракт с ФРГ на поставку 600 ракет для Patriot

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Зеленский объявил о заключении контракта с ФРГ на поставку 600 зенитных ракет для комплексов Patriot. По его словам, Вашингтон передал Берлину лицензию на производство этих боеприпасов, и немецкая промышленность уже запустила серийный выпуск. Зеленский дал позитивную оценку соглашению. Однако оговорился, что сроки фактической передачи окажутся «достаточно длительными».

Помимо этого, Зеленский сообщил, что на полях саммита G7 в ходе беседы с Дональдом Трампом впервые услышал обнадёживающий сигнал касательно передачи Киеву лицензий на самостоятельное производство ракет для Patriot.

Он утверждает, что Украина располагает всей технической базой для организации такого выпуска на европейских мощностях. Зеленский добавил:

Для этого мне нужны лицензии от Соединённых Штатов.

Тема дефицита боеприпасов для Patriot поднималась Киевом неоднократно. Ещё в марте Зеленский предупреждал о риске нехватки из-за ограниченных производственных мощностей США.

В мае украинская сторона официально запросила у Вашингтона лицензию на собственное производство. А в начале июня Bloomberg информировал о предложении Киева обменять ракеты из арсеналов бундесвера на будущие поставки украинского производства в качестве компенсации.