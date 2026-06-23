Новая книга "Арабский узел"

Новая книга Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) "Арабский узел" поступит в продажу 20.07.2026 и будет стоить 9000 руб., до 20 июля действует скидка 50% - книгу можно приобрести по цене 4500 руб., и после 20.07.2026 можно будет её получить.

В книге рассматриваются особенности и зарождения и развития вооружённых сил, силовых ведомств, военного строительства и оборонной промышленности наиболее экономически развитых государств, входящих в ССГАПЗ: Королевства Саудовская Аравия, Катара и Объединённых Арабских Эмиратов. Данные аспекты изучаются не только в исторической перспективе, но в актуальной современной военно-политической и социально-экономической действительности. Прогнозируются способы и пути дальнейшего взаимодействия не только между этими ведущими государствами региона и их ближайшими соседями, но анализируется опыт прямого или косвенного участия в военном конфликте США и Израиля против Исламской Республики Иран в 2026 г. и его последствий.

Издание предназначено для экспертов и специалистов в сфере военно-промышленного комплекса, вооружённых сил, международных отношений, регионоведов, а также широкого круга читателей, интересующихся современной обстановкой на Ближнем Востоке.

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