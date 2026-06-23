Похожие на "Искандеры" ракеты KN-23 из КНДР обрели феноменальную точность

Источник изображения: Фото: агентство ЦТАК

Внешне похожие на "Искандеры", северокорейские твердотопливные баллистические ракеты KN-23, известные также как Hwasong-11Ga, стали еще более надежными и очень точными. Об этом сообщает канал "Военный осведомитель", ссылаясь на информацию японского агентства Kyodo News.

Инженеры КНДР основательно поработали над этими средствами поражения, и в результате к апрелю 2026 года отклонение от точки прицеливания теперь якобы составляет лишь 1-5 метра (ранее в справочниках фигурировала цифра 35). Это очень хорошие результаты - на уровне лучших мировых аналогов, например поздних версий американских MGM-164 ATACMS.

Источник изображения: Фото: агентство ЦТАК

Теперь "двадцать третьи" обладают высокой маневренностью, что существенно снижает возможность перехвата даже современными средствами противоракетной обороны. Значительно возросла их надежность.

Ранее эксперты отмечали, что KN-23 только внешне напоминают российские ракеты, на самом деле являясь самостоятельно созданным в Северной Корее оружием.

Источник изображения: Фото: агентство ЦТАК

Длина, по разным оценкам, достигает почти 10 метров, диаметр - 1,1 м. Масса боевой части - до 2500 кг. Дальность полета - от 450 до 600 км. В то же время сообщалось о появлении модификации, способной бить на 900 км.

Лев Романов