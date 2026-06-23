Як-130 с оружием "воздух-воздух" может быть прекрасным охотником на БПЛА

Источник изображения: Фото: (с) ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"

Российский самолет Як-130 может быть не только "летающей партой" для обучения курсантов, но и выполнять различные боевые задачи. Что было продемонстрировано в различных странах, куда он экспортировался.

При этом конструкторы предусмотрели, возможности действий как в роли легкого штурмовика, так и для работы в режиме "воздух - воздух".

Он способен брать в полет обычные и корректируемые авиационные бомбы, в том числе весом до 500 килограммов, предусмотрена подвеска блоков с неуправляемыми авиационными ракетами, а также контейнеров с 23-мм автоматическими пушками ГШ-23Л.

Как считают военные эксперты, "сто тридцатый" может стать прекрасным охотником и на различные типы беспилотных летательных аппаратов и наиболее распространенные типы крылатых ракет.

Для этого существуют ракеты ближнего боя, вроде Р-73. Очень эффективным могло бы стать применение по целям в воздухе высокоточных версий 80-мм ракет семейства С-8, которые оснащены полуактивными лазерными головками самонаведения. Подобные боеприпасы, правда, предназначенные для поражения наземных целей, неоднократно демонстрировались на выставках вооружений.

Зарубежные аналоги уже использовались в реальных боевых действиях и сейчас применяются на различных типах боевых самолетов, вплоть до штурмовиков А-10.

Як-130 обладают прекрасными летными характеристиками и достаточно долго могут находиться в воздухе, чтобы выполнять задачи по перехвату БПЛА. К тому их вылеты обходятся гораздо дешевле, чем у тяжелых крылатых боевых машин.

Роман Катков