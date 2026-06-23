Производство процессоров «Эльбрус» возобновлено спустя четыре года простоя

Эксперты называют это событие крайне позитивным для отрасли

Российский разработчик МЦСТ возобновил поставки в страну процессоров собственной архитектуры, наладив их выпуск на мощностях в «дружественном государстве». Об этом сообщили в CNews со ссылкой на несколько источников на рынке микроэлектроники.

Фото: «Росэлектроника» / Ростех

С весны 2026 года компания снова работает с отечественными производителями. В Россию начались поставки чипов «Эльбрус-2С3» и «Эльбрус-16С». Объёмы партий исчисляются тысячами единиц для флагманской модели и десятками для младшей. В самой компании «МЦСТ» данную информацию официально не подтверждают.

Эксперты называют это событие крайне позитивным для отрасли. «На текущем этапе производство таких процессоров в РФ ограничено технологическими возможностями, поэтому развитие собственных разработок в сочетании с контрактным производством за рубежом оставалось единственным вариантом», — поясняет Александр Михайлов из Strategy Partners.

Возобновление поставок решает ключевую проблему дефицита, который ранее срывал, в частности, выполнение гособоронзаказа и привёл к введению внешнего управления в МЦСТ в 2024 году. По словам директора по стратегическому развитию Fplus Станислава Поплавского, теперь регулятор сможет стимулировать закупки российской электроники, так как основной барьер — вопрос объёмов поставок — начинает преодолеваться.

Процессор «Эльбрус-16С» предназначен для серверов и рабочих станций, а «Эльбрус-2С3» — для ноутбуков и встраиваемых систем. Эксперты отмечают, что, несмотря на сложности с совместимостью ПО, архитектура «Эльбрус» обеспечивает преимущества в сферах, требующих технологического суверенитета. Дальнейшее развитие проекта будет зависеть от способности производителя масштабировать выпуск продукции под растущий спрос.

Напомним, поставки были прекращены в 2022 году из-за санкций, остановивших производство на тайваньской фабрике TSMC.