В Дании разрабатывают автономный дрон для поиска людей, упавших за борт

БПЛА для спасения тонущих

Команда ученых Технического университета Дании под руководством Димостениса Ангелиса разрабатывает автономный беспилотник для поиска людей, оказавшихся за бортом, и помощи в их спасении. Цель — сократить время между падением человека за борт и началом спасательной операции.

Вес беспилотника — около 25 кг, диаметр — 2,4 м, грузоподъемность — 20 кг, время нахождения в воздухе — около получаса, площадь обследуемой территории — около одного квадратного километра. На дроне установлено три типа камер — RGB, инфракрасная и тепловизионная.

БПЛА для спасения тонущих

Как это работает. После получения сигнала о падении человека за борт БПЛА автоматически взлетает с корабля и направляется в зону бедствия. Специально разработанные алгоритмы анализируют метеообстановку, наличие течений и время с момента падения, что позволяет выяснить наиболее вероятное местонахождения терпящего бедствие. После обнаружения с беспилотника производится сброс спасательного жилета, оснащенного GPS-приемником. С его помощью пострадавший сможет продержаться на воде от 30 минут до трех часов, что облегчает дальнейший поиск и кратно увеличивает шансы на спасение. Главный итог: испытания показывают, что такой БПЛА может быть эффективен при поиске и спасении с воздуха, особенно в условиях плохой видимости. По данным DTU, результаты указывают на то, что дрон-спасатель сможет обнаруживать более 80 % людей, оказавшихся в бедственном положении.

БПЛА для спасения тонущих

Александр Агеев