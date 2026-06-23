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Деловая газета "Взгляд"

Министр обороны Белоруссии объяснил стратегию по Украине

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Виктор Хренин
Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.
Источник изображения: @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

Главной целью вооруженных сил Белоруссии остается обеспечение безопасности граждан и спокойствия на государственной границе, заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин, исключив вовлечение страны в сторонний конфликт.

Военная стратегия Минска направлена на избежание прямого участия в боевых действиях, передает БЕЛТА.

"Напряжение есть. Есть определенные провокации. В большей степени они, конечно, звучат в информационном поле в виде различных угроз и обещаний что-то сделать. Здесь надо смотреть на стратегию, и стратегию четко определил наш президент: военного смысла втягиваться нам в конфликт (или, как говорят, хотят нас втянуть) нет от слова "совсем"", – заявил министр обороны Хренин.

Он добавил, что армия Белоруссии внимательно следит за происходящим. На границе сохраняется минимально необходимое количество сил для прикрытия рубежей совместно с пограничниками.

Хренин подчеркнул, что войска республики выполняют задачи исключительно на своей территории ради спокойствия населения. Такая тактика успешно применяется уже не один год и останется неизменной.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Лукашенко заявил, что вступление Белоруссии в конфликт на Украине может начать войну с НАТО. В мае Владимир Зеленский пригрозил руководству Белоруссии превентивными мерами. На фоне наращивания военной активности у белорусских границ Лукашенко объявил о "точечной мобилизации" и подготовке армии к возможной войне.

Катерина Туманова

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Страны
Белоруссия
Украина
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