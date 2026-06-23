ВМС США приняли ДКВП нового поколения LCAC-116

ЦАМТО, 22 июня. Компании Textron Systems 17 июня объявила о передаче командованию ВМС США десантного корабля на воздушной подушке (ДКВП) нового поколения LCAC-116, построенного в рамках программы SSC (Ship-to-Shore Connector).

Как заявлено, новый ДКВП расширит возможности ВМС США и Корпуса морской пехоты по проведению десантных операций в боевых условиях. Предыдущее судно серии, LCAC-115, Textron Systems поставила ВМС США в марте 2026 года.

Как сообщал ЦАМТО, первый контракт в рамках программы разработки и поставки ДКВП проекта SSC был заключен с Textron в июле 2012 года. В целом программа предполагает строительство до 73 ДКВП нового поколения. Ориентировочная стоимость их закупки составляет 4,054 млрд. долл.

Целью программы поставки новых ДКВП является замена состоящих на вооружении ВМС США устаревших десантных катеров на воздушной подушке LCAC (Landing Craft Air Cushion).

Как предполагается, новые скоростные ДКВП обеспечат доставку с борта десантных кораблей на необорудованное побережье вооружений, техники, снаряжения, грузов и войск в ходе высадки морских десантов в сложных условиях. ДКВП выполнен в тех же размерах, что и устаревшие LCAC, может развивать скорость 35 узлов, и использует менее одного процента устаревших компонентов. Адаптированные для применения на современных десантных кораблях, ДКВП проекта SSC будут отличаться увеличенной грузоподъемностью, простотой обслуживания, сроком службы 30 лет.

В апреле 2020 года командование ВМС США заключило с Textron Systems контракт стоимостью 386,28 млн. долл. на строительство 15 дополнительных ДКВП нового поколения (с бортовыми номерами 109-123). В 2024 году года были заказаны 9 дополнительных кораблей серии, а в июле 2025 года – еще 3 катера класса LCAC-100.

Первый экспериментальный образец (LCAC-100) Textron Systems передала ВМС США в феврале 2020 года, первый серийный (LCAC-101) – в августе 2020 года. ДКВП были построены в рамках контракта на разработку рабочего проекта и поставку первых 9 ДКВП. LCAC-113 компания передала ВМС США в июне 2025 года. В настоящее время Textron Systems осуществляет производство LCAC 117-129.

Как сообщает компания, корпус нового ДКВП выполнен из алюминиевого сплава. Его длина составляет 27,9 м, ширина – 14,5 м, грузоподъемность – 74 т, экипаж – 4 человека. Четыре газотурбинных двигателя позволяют развивать скорость до 35 узлов при волнении моря 3 балла.