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Китай откалибрует ракеты при помощи эсминца США

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Фото: U.S. Navy Photo / Reuters
Фото: U.S. Navy Photo / Reuters.

В Китае построили макет эсминца ВМС США для калибровки ракет

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) построила макет эсминца класса Arleigh Burke Военно-морских сил (ВМС) США. Изделие поможет откалибровать китайские ракеты, пишет Telegram-канал «Военный обозреватель».

Канал обратил внимание на спутниковый снимок полноразмерного макета, который возвели на полигоне в пустыне Такламакан. В сообщении предположили, что макет позволит «натренировать» системы распознавания целей китайского высокоточного оружия.

Эскадренные миноносцы типа «Арли Берк» являются одними из самых крупносерийных надводных боевых кораблей с полным водоизмещением более пяти тысяч тонн. С 1988 года построили 77 кораблей. Эсминцы являются носителями крылатых ракет Tomahawk.

В марте обозреватель 19FortyFive Харрисон Касс писал, что ВМС США столкнутся с нехваткой огневой мощи из-за вывода из эксплуатации ракетных крейсеров типа «Тикондерога».

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Продукция
Arleigh Burke
BGM-109 Tomahawk
Проекты
Ticonderoga
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