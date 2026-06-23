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В Китае осуществили спутниковый звонок со смартфона

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Фото: Dima Zel / Shutterstock / Fotodom
Фото: Dima Zel / Shutterstock / Fotodom.

«Синьхуа»: В Китае осуществили спутниковый звонок со стандартного смартфона

В Китае впервые осуществили спутниковый звонок со стандартного смартфона. Об этом сообщает «Синьхуа».

По данным компании Yuanxin Satellite, речь идет о первом в Китае подобном испытании, «при котором на протяжении всего процесса вся линия связи остается бесперебойной и стабильной, обеспечивая отличную передачу голоса».

Агентство отмечает, что по состоянию на 5 июня спутниковая группировка Spacesail, использовавшаяся для звонка, насчитывает 200 спутников.

Ранее «Синьхуа» сообщило, что ракета Zhuque-2E Y6 запустила на околоземную орбиту спутники связи Spacesail DTC 01 и China Mobile 02.

В феврале издание SpaceNews сообщило, что китайский оператор Spacesail, располагающий спутниками Qianfan — потенциальными конкурентами американской системы SpaceX Starlink, — подписал соглашение с малайзийской компанией Measat, предполагающее предоставление услуг спутникового интернета.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Компании
SpaceX
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