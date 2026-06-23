В Чили спустили на воду первый десантный корабль нового поколения

На чилийской государственной верфи Astilleros y Maestranzas de la Armada (ASMAR) в Талькауано спустили на воду головной многоцелевой десантный корабль класса "Магальянес" (Magallanes), предназначенный для национальных ВМС. Как уточняет Naval News, постройка 8000-тонного корабля стартовала в феврале 2022 года.

В рамках программы "Эскотильон IV" планируется закупка четырех кораблей класса "Магальянес". На данный момент законтрактована поставка первых двух корпусов. Их общая стоимость составит около 410 млн долларов США.

Спуск на воду многоцелевого десантного корабля "Магальянес", Чили ASMAR

Ввод "Магальянеса" в эксплуатацию ожидается в 2027 году. Работа над вторым кораблем "Рапануи" началась в августе 2025 года с церемонии первой резки стали. Его собираются спустить на воду в первой половине 2029 года и передать заказчику к 2030 году.

В церемонии крещения и спуска на воду "Магальянеса" участвовали президент Чили Хосе Антонио Каст, министр обороны Фернандо Баррос, главком национальных ВМС адмирал Фернандо Кабрера, директор верфи ASMAR контр-адмирал Хосе Мигель Эрнандес, а также другие представители властей, промышленности и научных кругов.

За основу новых десантных кораблей выбран проект, разработанный канадской компанией Vard Marine, которая получила соответствующий контракт в 2020 году. Ранее эта фирма спроектировала для чилийского флота ледокол "Адмирал Виель" водоизмещением 10 тысяч тонн, сданный в 2024 году.

Многоцелевой десантный корабль предназначен для выполнения операций в Тихом океане и в акватории, окружающей Антарктиду. Он сможет выполнять широкий спектр задач, включая материально-техническое обеспечение, поисково-спасательные миссии, переброску десантных войск и техники, а также оказание гуманитарной помощи и ликвидацию последствий стихийных бедствий.

Корабль оснащен грузовой палубой типа "ро-ро", доком для десантных катеров, вертолетной площадкой, а также жилыми помещениями для размещенного на борту дополнительного персонала.

Корабли класса "Магальянес" при водоизмещении 8000 тонн имеют длину 110 метров, ширина – 21,8 метра, осадка – 5,8 метра. Экипаж – 95 человек. Предусмотрено размещение на борту до 250 военнослужащих.

Максимальная скорость корабля превысит 17 узлов, дальность плавания – более 7000 морских миль при скорости 12 узлов. Автономность – до 40 дней.

Грузовые операции обеспечиваются двумя палубными кранами, каждый из которых рассчитан на подъем 20 тонн при вылете стрелы 20 метров.

Вместимость "Магальянеса" предполагает перевозку 22 стандартных 20-футовых контейнеров. В затопляемом доке находится 20-метровый десантный катер, который обеспечит транспортировку и высадку персонала с техникой на берег.

Арсенал корабля включает четыре дистанционно управляемых оружейных модуля, оснащенных 20-мм пушками и 12,7-мм пулеметами.