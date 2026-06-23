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Flotprom

Южнокорейским ВМС передали второй фрегат типа FFX-III

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На верфи судостроительной компании SK Oceanplant в Косоне состоялась церемония передачи южнокорейским ВМС фрегата "Кёнбук" (Gyeongbuk). Как уточняет Naval News, это второй корабль класса FFX-III ("Чхуннам"), предназначенный для национального флота. Его заложили в 2023 году и спустили на воду в июне 2025-го.

Представители SK Oceanplant отметили, что передача корабля заказчику состоялась раньше запланированного срока.

Сдача фрегата "Кенбук", Южная Корея

SK Oceanplant


"Досрочная поставка важна, поскольку развеяла опасения по поводу ограниченного опыта компании в строительстве крупных боевых кораблей, – говорится в заявлении SK Oceanplant. – Однако мы преодолели трудности благодаря системному управлению процессами и технической экспертизе".

После досрочной поставки фрегата "Кёнбук" компания SK Oceanplant планирует последовательно, с интервалом примерно в шесть месяцев, поставить южнокорейскому флоту следующие фрегаты класса FFX-III – "Чоннам" и "Чеджудо".

Ранее, в 2024 году, компания Hyundai Heavy Industries передала южнокорейскому флоту первый фрегат класса FFX-III "Чхуннам". В общей сложности Сеул планирует принять на вооружение шесть кораблей этого типа.

В настоящее время южнокорейский флот эксплуатирует шесть фрегатов типа FFX-I (класс "Инчхон") и восемь фрегатов типа FFX-II ("Тэгу").

Фрегаты класса "Чхуннам" отличаются от представителей серий FFX-I и FFX-II различными технологическими новшествами. Одним из них стала интегрированная мачта, которая включает радар с активной фазированной антенной решеткой (АФАР), усовершенствованную систему IRST (инфракрасный поиск и отслеживание) и электронно-оптические сенсоры, которые помогут экипажу лучше обнаруживать возможные угрозы и защищать себя.

Фрегат "Кёнбук", Южная Корея

SK Oceanplant


Кроме того, фрегаты FFX-III – первые корабли ВМС Южной Кореи, оснащенные арткомплексами ближнего радиуса CIWS-II от местной компании LIG Nex1.

Водоизмещение фрегата типа FFX-III составляет 4300 тонн, длина корпуса – 129 метров, ширина – 14,8 метра. Газотурбинная установка MT30 от британской Rolls-Royce позволяет развивать скорость до 30 узлов.

Штатное вооружение корабля включает 127-мм артустановку, противокорабельные ракеты SSM-700K, зенитные ракеты системы K-SAAM и 324-мм торпеды K-745.

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Страны
Южная Корея
Продукция
Haeseong
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Rolls-Royce
Проекты
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