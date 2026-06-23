МНО Польши заказало партию ракет PAC-2 GEM-T

ЦАМТО, 22 июня. Агентство вооружений МНО Польши объявило о подписании 18 июня контракта на поставку зенитных управляемых ракет PAC-2 GEM-T для зенитных ракетных комплексов WISLA.

Контракт заключен через Агентство НАТО по поддержке и закупкам (NSPA) и предусматривает поставку нескольких сотен ракет-перехватчиков PAC-2 GEM-T (Guidance Enhanced Missile – Tactical) для ЗРК WISLA.

Стоимость заказа составляет 988 млн. долл. Поставки ракет начнутся в ближайшие месяцы и, как ожидается, будут завершены в 2031 году. Новые ЗУР дополнят ракеты PAC-3 MSE, ранее приобретенные в рамках программы WISLA. Эффективная дальность поражения ракеты PAC-2 GEM-T превышает 150 км.

По заявлению Агентства вооружений, реализация программы WISLA обеспечивает ВС Польши возможность реагирования на угрозы на современном поле боя. Она не только позволит осуществлять комплексную противовоздушную / противоракетную оборону объектов критической инфраструктуры от таких средств воздушного нападения, как баллистические и крылатые ракеты, беспилотные летательные аппараты и авиация, но и обеспечит унификацию парка вооружений с другими странами НАТО.

Как сообщал ЦАМТО, ЗУР GEM-T применяется в составе ЗРК Patriot PAC-2 (Patriot Advanced Capability 2) и позволяет более эффективно перехватывать тактические баллистические ракеты.