F-35 нанесет удар по престижу Германии

РИА Новости: Покупка американских F-35 — удар по престижу ВПК Германии

Покупка американских истребителей пятого поколения F-35 Lightning II вместо разработки собственной платформы — это удар по престижу военно-промышленного комплекса (ВПК) Германии. Последствия отказа от программы разработки нового самолета Future Combat Air System (FCAS) оценил обозреватель РИА Новости Андрей Коц.

Он напомнил, что проект FCAS запустили в 2017 году. Перспективный самолет должен был заменить истребители Dassault Rafale и Eurofighter Typhoon Военно-воздушных сил (ВВС) Франции и Германии. Однако разногласия генеральных подрядчиков привели к закрытию программы.

В публикации подчеркнули, что после отмены FCAS единственной альтернативой остается покупка американских F-35. «Для Парижа и Берлина, полагающихся в основном на европейское оружие, покупка американской авиационной техники — серьезный удар по престижу национальных ВПК. Однако деваться некуда», — пишет Коц.

Германия планирует приобрести 35 самолетов F-35A, которые начнут поставлять в 2026 году.

Ранее в июне американский журнал The National Interest писал, что спор европейских компаний Dassault и Airbus может привести к провалу программы создания беспилотника Eurodrone.