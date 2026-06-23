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ЦАМТО

Италия поддерживает присоединение Германии к проекту истребителя шестого поколения GCAP

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Global Combat Air Programme (GCAP)
Концепция европейско-японского истребителя нового поколения Global Combat Air Programme (GCAP).
Источник изображения: Leonard

ЦАМТО, 22 июня. Итальянская группа Leonardo поддержала возможное присоединение Германии к совместной программе разработки истребителя шестого поколения GCAP (Global Combat Air Programme) в связи с аннулированием франко-германо-испанского проекта FCAS (Future Combat Air System).

Генеральный директор Leonardo Лоренцо Мариани подтвердил позицию итальянской стороны в интервью Financial Times, опубликованном 21 июня.

По его словам, "Италия не возражает против присоединения Германии к GCAP: еще один партнер с деньгами и промышленными компетенциями был бы полезен".

Ранее, 9-10 июня, в интервью Reuters Л.Мариани заявил, что Германия "безусловно, стала бы особенно весомым партнером" в программе GCAP. По его словам, с промышленной точки зрения немецкая сторона обладает значительными компетенциями и способна внести существенный технологический и финансовый вклад в программу. Вместе с тем, Л.Мариани подчеркнул, что окончательное решение о привлечении новых участников относится к компетенции правительств стран-участниц, а не промышленных компаний.

Новостным поводом для заявления Л.Мариани послужило официальное прекращение программы FCAS: 8 июня канцлер Германии Фридрих Мерц проинформировал президента Франции Эммануэля Макрона о невозможности продолжения совместной разработки истребителя шестого поколения. Официальный представитель немецкого правительства констатировал, что партнеры "признают реальность" ситуации: компании Airbus Defence and Space и Dassault Aviation не смогли урегулировать многолетние разногласия по вопросам распределения работ и технологического лидерства в рамках пилотируемого компонента – истребителя нового поколения NGF (New Generation Fighter).

По заявлению главы группы Leonardo, потенциальное вступление Германии в GCAP несет в себе риски для установленных сроков программы. Ключевой целью GCAP является ввод нового авиационного комплекса в эксплуатацию к 2035 году. Л.Мариани предупредил, что подключение нового партнера "неизбежно повлияет на график разработки и контрольные этапы" и потребует "нахождения правильного баланса". При этом он особо указал, что Европа "не может позволить себе несколько разрабатываемых параллельно истребителей шестого поколения – это нецелесообразно ни с финансовой точки зрения, ни с позиций конкурентоспособности".

Министр обороны Германии Борис Писториус, выступая 9 июня, обозначил три варианта обеспечения перспективной боевой авиации Бундесвера: приобретение дополнительных истребителей F-35, вступление в действующую международную программу (в частности, GCAP), либо запуск новой национальной программы под руководством Германии с участием Airbus и других партнеров. Параллельно консорциум под наименованием Team Gen 6 из восьми немецких оборонных предприятий под руководством Airbus Defence and Space направил канцлеру Мерцу и министру Писториусу письмо с концепцией разработки национального истребителя шестого поколения.

Программа GCAP стартовала в декабре 2022 года на основе трехстороннего соглашения Великобритании, Италии и Японии. Промышленными партнерами программы выступают BAE Systems (Великобритания), Leonardo (Италия) и Mitsubishi Heavy Industries / JAIEC (Япония), каждый из которых владеет равной долей (33,3%) в совместном предприятии Edgewing. Штаб-квартира предприятия и межправительственной организации GIGO (GCAP International Government Organisation) расположена в британском Рединге. В июне 2025 года компания Edgewing была официально зарегистрирована, а 1 апреля 2026 года GIGO подписала первый трехсторонний контракт с Edgewing на сумму 686 млн. фунтов стерлингов (около 906 млн. долл.), охватывающий начальные этапы проектирования и инженерного обеспечения.

Следует отметить, что переговоры о возможном участии Германии в GCAP ведутся уже достаточно длительное время. В январе 2026 года в ходе итало-германского саммита в Риме канцлер Мерц и премьер-министр Италии Джорджа Мелони обсудили сценарий вхождения Германии в программу. Министр обороны Италии Гвидо Крозетто в декабре 2025 года в обращении к парламенту публично допустил такую возможность, назвав в числе вероятных кандидатов также Австралию. Итальянский парламент 12 февраля 2026 года утвердил финансирование программы GCAP в объеме 8,77 млрд. евро, подлежащих расходованию до 2037 года. Общая стоимость первых двух фаз программы к 2035 году оценивается в 18,6 млрд. евро против первоначальных 6 млрд. евро (в ценах 2021 года).

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