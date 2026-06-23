В Польше признали исчезновение самых бронированных «Леопардов» ВСУ

Defence24: ВСУ потеряли 90 процентов танков Stridsvagn 122A

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли 90 процентов танков Stridsvagn 122A (Strv 122A), которые являются самой бронированной версией Leopard 2 в арсенале Киева. Исчезновение машин этого типа из зоны конфликта признало польское издание Defence24.

Отмечается, что всего Украине передали десять машин — девять из них были потеряны в бою. Минимум два экземпляра уничтожили, а пять машин относят к поврежденным. Также два шведских «Леопарда» стали российскими трофеями. У Киева остался один танк этого типа.

«Если поврежденные и брошенные машины украинцам не удалось эвакуировать, парк этой техники фактически перестал существовать», — резюмирует автор.

Strv 122 — это шведская версия Leopard 2A5. Танк отличается дополнительными модулями композитной брони, которые установили в передней части корпуса и башни. Также машина получила усиленную ходовую часть.

Ранее в июне Франция представила модернизированный танк Leclerc XLR с решетчатым «мангалом» для защиты от дронов.