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Военное обозрение

США воссоздают эскадру ПЛ в Австралии, австралийцы стажируются в Пёрл-Харборе

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Источник изображения: topwar.ru

Соединенные Штаты возобновили деятельность 3-й эскадры подводных лодок, которая теперь будет базироваться не на Гавайях, а в Австралии. Это подразделение было расформировано в феврале 2012 года в рамках реорганизации тихоокеанских сил, и его возвращение спустя четырнадцать лет знаменует переход военно-политического соглашения AUKUS в плоскость практической военной инфраструктуры. Новая эскадра разместится на базе HMAS Stirling в Западной Австралии и займется координацией будущих ротационных развертываний атомных подводных лодок США и Великобритании.

Возрожденное командование получило иные функции, чем прежде. Если ранее эскадра отвечала за оперативное управление боевыми действиями, то теперь её основная задача заключается в создании тыловой инфраструктуры и организационных механизмов для приема союзных субмарин. ВМС США акцентируют внимание на том, что новая структура будет взаимодействовать с австралийскими коллегами и сосредоточится на обеспечении присутствия в стратегически важных водах Индийского океана и западной части Тихого океана.

Восстановление эскадры напрямую связано с программой Submarine Rotational Force-West, которая стартует в 2027 году. Согласно этому плану, на австралийской базе будут ротироваться одна британская и до четырёх американских атомных подводных лодок. Такое развертывание призвано дать австралийским морякам практические навыки обращения с атомными субмаринами до того, как Канберра получит собственные подводные лодки, построенные в рамках AUKUS.

Появление атомных субмарин требует масштабной подготовки обслуживающего персонала и создания сложных логистических цепочек. Для этих целей и была воссоздана 3-я эскадра, которая обеспечит координацию строительства ремонтных мощностей, складов запчастей и тренировочных центров. Подготовка австралийских специалистов уже ведётся: около двадцати гражданских техников и двадцати пяти военнослужащих ВМС Австралии прошли стажировку на верфи Пёрл-Харбора, а более двухсот тридцати австралийцев готовятся к выполнению технических задач в будущем. Одновременно австралийские работники проходят обучение непосредственно на действующих подводных лодках для получения опыта работы с современными системами.

Помимо восстановления эскадры, в конце мая была учреждена структура Naval Support Stirling для обеспечения бытовых нужд американского персонала и их семей. В середине 2026 года начнет работу подразделение промежуточного технического обслуживания Pearl Harbor Naval Shipyard, которое будет контролировать ремонт американских лодок в Австралии и продолжит обучать местных работников. Канберра планирует инвестировать до восьми миллиардов долларов в расширение базы HMAS Stirling на острове Гарден, что должно создать около трех тысяч рабочих мест и стать одной из крупнейших оборонных инвестиций в истории страны. Расположение базы у входа в Индийский океан делает её ключевым узлом для контроля морских путей, связывающих два океана, и превращает её в центральный элемент будущего подводного сотрудничества трех государств.

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Страны
Австpалия
Великобритания
Индия
США
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