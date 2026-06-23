Индия достигла в 2025/26 ф.г. рекордного объема оборонного производства

ЦАМТО, 22 июня. Совокупный объем оборонного производства Индии в 2025/26 ф.г. достиг рекордной суммы в 1,78 трлн. индийских рупий (около 18,8 млрд. долл.).

Прирост по отношению к предыдущему 2024/25 ф.г., когда было произведено продукции на 1,54 трлн. индийских рупий, составил 15,6%, сообщило 17 июня информационное бюро правительства Индии (PIB).

Начиная с 2013/14 ф.г., когда объем оборонного производства составлял около 437,46 млрд. индийских рупий, этот показатель вырос почти в четыре раза. По сравнению с 2020/21 ф.г. (846,43 млрд. индийских рупий) прирост превысил 110%. Доля оборонных государственных предприятий (DPSU) и прочих государственных структур в совокупном объеме производства составила около 76%; доля частного сектора достигла 24% – максимума за всю историю, что в абсолютном выражении соответствует приблизительно 420 млрд. индийских рупий.

Параллельно с ростом производства были зафиксированы рекордные показатели военного экспорта. По итогам 2025/26 ф.г. его объем составил 384,24 млрд. индийских рупий (около 4,11 млрд. долл.), что соответствует приросту на 62,7% относительно 236,22 млрд. индийских рупий в 2024/25 ф.г.

Индия поставляет продукцию военного назначения более чем в 80 стран. На долю DPSU пришлось 54,84% экспорта, частного сектора – 45,16%. В числе экспортируемых систем – крылатые ракеты типа BrahMos, артиллерийские комплексы, радиолокационные станции, системы радиоэлектронной борьбы, бронированные машины, самолеты Dornier-228, специализированные катера и морские платформы.

Оборонный бюджет Индии возрос с 2,53 трлн. индийских рупий в 2013/14 ф.г. до 7,85 трлн. индийских рупий в 2026/27 ф.г. Капитальные расходы, направленные на закупку, модернизацию и разработку перспективных образцов вооружения и военной техники (ВиВТ), увеличились с 946 млрд. индийских рупий в 2014/15 ф.г. до 2,19 трлн. индийских рупий в 2026/27 ф.г. Ассигнования на НИОКР в интересах обороны составили около 291 млрд. индийских рупий в 2026/27 ф.г. против 137 млрд. индийских рупий в 2014/15 ф.г. – прирост превысил 112%. Начиная с 2022/23 ф.г., 25% бюджета на НИОКР открыто для промышленности, стартапов и академических организаций; в 2024 году по данной схеме израсходовано 17,5 млрд. индийских рупий.

Совет по оборонным закупкам (DAC) одобрил необходимость закупки (AoN) на системы разработки Организации оборонных исследований и разработок (DRDO) МО Индии и индийской промышленности на общую сумму более 6 трлн. индийских рупий; значительная часть из них уже принята на вооружение или находится в стадии принятия. К числу крупнейших одобренных закупок относятся: 97 легких боевых самолетов (LCA) Tejas Mk-1A стоимостью около 620 млрд. индийских рупий, 156 легких боевых вертолетов (LCH) Prachand стоимостью около 627 млрд. индийских рупий, а также 26 палубных истребителей Rafale Marine.

Jane's Defence Budgets прогнозирует, что к 2030 году оборонный бюджет Индии превысит эквивалент в 100 млрд. долл. Правительство Индии установило целевой показатель объема национального производства ВиВТ на уровне 3 трлн. индийских рупий к 2028/29 ф.г. Доля национальной продукции в общей потребности Вооруженных сил Индии в настоящее время составляет около 65% против прежней зависимости от импорта на уровне 65-70%.