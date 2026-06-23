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Военное обозрение

Удар по Воронежу противник наносил франко-британскими ракетами Storm Shadow

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Источник изображения: topwar.ru

Появляется информация о том, какими именно средствами огневого поражения враг сегодня атаковал Воронеж. Как уже сообщало «Военное обозрение», удар по столице Черноземья наносился в минуту молчания, которая была объявлена в память о начале Великой Отечественной войны.

По последним данным, бил по Воронежу противник с применением франко-британских ракет Storm Shadow. Прилёты зафиксированы в Левобережном районе города.

Губернатор региона Александр Гусев в своём аккаунте подтверждает информацию о «высокоскоростных целях», отмечая, что несколько таких целей обнаружены и уничтожены. О том, сколько их было в общей сложности, не говорится.

Глава региона:

На данный момент известно о трёх пострадавших, в том числе одном - в тяжёлом состоянии. Повреждены производственные объекты одного из предприятий Воронежа. Кроме того, повреждены фасады и остекление нескольких многоквартирных домов и ряд автомобилей. Информация о последствиях уточняется. На местах работают оперативные службы.

Противник целился в один из крупных заводов Воронежа, занятых в сфере электроники.

Одновременно с этим в ГШ ВСУ заявляют о поражении военного объектам под Москвой и атаке на порт Кавказ.

Приходится в очередной раз констатировать, что западная военная и техническая помощь киевскому режиму оказывается в полном объёме. Также следует констатировать, что никаких ограничений на удары вглубь нашей страны для противника давно нет, а сами атаки становятся всё более дерзкими с явным подспудным посылом: «И что вы нам сделаете?»

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Страны
Россия
Продукция
SCALP
1 комментарий
№1
23.06.2026 05:26
В Воронеже произошла ракетная атака, в результате которой пострадал стратегический завод «Сборка». По данным источников, по объекту было выпущено до 9 крылатых ракет:
3 Storm Shadow и ракеты‑обманки «Фламинго». Предприятие производит компоненты для зенитных ракетных комплексов «Панцирь», а также для ракет «Искандер‑К» и Х‑101. В результате удара на территории завода вспыхнул крупный пожар. По предварительным оценкам, ущерб объекту может оказаться критическим. Погибли 5 человек,  более 20 человек получили ранения, повреждены 10 многоквартирных домов.
     https://lipetsk-gorod48.ru/ракетный-удар-по-воронежу/?ysclid=mqpn45f62183245686

Брянский завод «Кремний Эл» ,   второе по масштабу  предприятие микроэлектроники в стране, продолжает работать и вкладывать миллиарды  (с 2020 года предприятие вложило около 8 млрд рублей в расширение)  даже под ракетными ударами.
    https://dzen.ru/a/abEJ1NNIJmyZzMID?ysclid=mqpkiqw02v897688556

Сергей Караганов, которого называют главным российским «ястребом»,   по-прежнему настаивает на нанесении первого удара по Европе, сначала  обычными  вооружениями, а затем и ядерным оружием, если  ответят, хотя в начале июня Путин заявил, что подобные разговоры «не просто бессмыслица; это провокация».
    https://svpressa.ru/war21/article/520680/?hta=1
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