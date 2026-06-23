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Появляется информация о том, какими именно средствами огневого поражения враг сегодня атаковал Воронеж. Как уже сообщало «Военное обозрение», удар по столице Черноземья наносился в минуту молчания, которая была объявлена в память о начале Великой Отечественной войны.

По последним данным, бил по Воронежу противник с применением франко-британских ракет Storm Shadow. Прилёты зафиксированы в Левобережном районе города.

Губернатор региона Александр Гусев в своём аккаунте подтверждает информацию о «высокоскоростных целях», отмечая, что несколько таких целей обнаружены и уничтожены. О том, сколько их было в общей сложности, не говорится.

Глава региона:

На данный момент известно о трёх пострадавших, в том числе одном - в тяжёлом состоянии. Повреждены производственные объекты одного из предприятий Воронежа. Кроме того, повреждены фасады и остекление нескольких многоквартирных домов и ряд автомобилей. Информация о последствиях уточняется. На местах работают оперативные службы.

Противник целился в один из крупных заводов Воронежа, занятых в сфере электроники.

Одновременно с этим в ГШ ВСУ заявляют о поражении военного объектам под Москвой и атаке на порт Кавказ.

Приходится в очередной раз констатировать, что западная военная и техническая помощь киевскому режиму оказывается в полном объёме. Также следует констатировать, что никаких ограничений на удары вглубь нашей страны для противника давно нет, а сами атаки становятся всё более дерзкими с явным подспудным посылом: «И что вы нам сделаете?»