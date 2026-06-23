Великобритания испытала новое дальнобойное оружие, разрабатываемое для передачи ВС Украины

ЦАМТО, 22 июня. Минобороны Великобритании подтвердило проведение летных испытаний трех опытных образцов перспективного высокоточного ударного средства большой дальности, разрабатываемого в рамках программы Project Brakestop.

Стрельбы были проведены на испытательном полигоне на Гебридских островах (Шотландия). По информации Минобороны, в ходе пусков все три образца выполнили задание, несмотря на ряд незначительных технических неполадок, допустимых в рамках принятой методологии ускоренной разработки, сообщает The Independent.

Программа Project Brakestop была официально анонсирована Минобороны Великобритании 25 сентября 2024 года. В начале января 2026 года Минобороны анонсировало принятое обозначение ракетной программы – Nightfall, придав ей официальный статус программы по разработке наземного тактического баллистического ракетного комплекса (ТБРК) для нужд Вооруженных сил Украины.

На конкурс было подано 27 заявок от предприятий ОПК; в феврале 2025 года состоялась серия отборочных презентаций. По итогам первого этапа шесть компаний получили контракты на разработку и изготовление прототипов стоимостью около 5 млн. фунтов стерлингов каждый со сроком исполнения семь месяцев. К декабрю 2025 года в финал вышли три подрядчика: MBDA UK (производитель крылатых ракет Storm Shadow / SCALP-EG), MGI Engineering и Rotron Aerospace.

Первое летное испытание в рамках программы было проведено 15 декабря 2025 года.

Согласно тактико-техническому заданию Минобороны Великобритании, перспективное средство поражения должно отвечать следующим требованиям:

- дальность полета: более 500 км (свыше 300 морских миль);

- масса БЧ: не менее 225 кг (эквивалент авиабомбы класса Mk 82);

- скорость полета: не менее 600 км/ч;

- стоимость единицы: около 400 тыс. фунтов стерлингов (530 тыс. долл. без учета БЧ;

- темп производства: не менее 20 ед. в месяц в течение нескольких месяцев с момента выдачи заказа;

- тип базирования: наземный, с мобильной колесной пусковой установкой;

- соответствие стандартам ITAR: система не должна содержать американских компонентов и зависеть от американских навигационных и разведывательных данных в целях обеспечения суверенной оперативной применимости.

По данным Bloomberg, все три компании-финалиста заявили о готовности обеспечить темп серийного выпуска свыше 40 ед. в месяц в течение трех-четырех месяцев с момента выдачи производственного заказа.

Согласно заявлениям официальных представителей Минобороны, в ближайшие месяцы запланировано проведение дополнительных летных испытаний на территории Великобритании и непосредственно на территории Украины. Официальный Лондон рассчитывает передать первые серийные образцы Украине в течение одного года с момента успешного завершения испытательного цикла. Конкретные сроки поставки официально не установлены.

Создаваемые в рамках Project Brakestop средства поражения позиционируются как более доступная альтернатива крылатой ракете Storm Shadow / SCALP-EG при сопоставимой дальности. Стоимость одной ракеты Storm Shadow / SCALP-EG оценивается примерно в 800 тыс. – 1 млн. фунтов стерлингов, тогда как целевая стоимость изделия по программе Brakestop составляет около 400 тыс. фунтов стерлингов (без учета БЧ) – примерно вдвое ниже. Вместе с тем, официальные представители МО Великобритании подчеркнули, что новая система будет уступать Storm Shadow по точности и возможности поражения защищенных подземных целей (бункеров), отмечает Bloomberg.