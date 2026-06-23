Войти
ЦАМТО

Великобритания испытала новое дальнобойное оружие, разрабатываемое для передачи ВС Украины

478
0
-1
Флаги Великобритании и Украины
Флаги Великобритании и Украины.
Источник изображения: Watcharisma/Shutterstock/FOTODM

ЦАМТО, 22 июня. Минобороны Великобритании подтвердило проведение летных испытаний трех опытных образцов перспективного высокоточного ударного средства большой дальности, разрабатываемого в рамках программы Project Brakestop.

Стрельбы были проведены на испытательном полигоне на Гебридских островах (Шотландия). По информации Минобороны, в ходе пусков все три образца выполнили задание, несмотря на ряд незначительных технических неполадок, допустимых в рамках принятой методологии ускоренной разработки, сообщает The Independent.

Программа Project Brakestop была официально анонсирована Минобороны Великобритании 25 сентября 2024 года. В начале января 2026 года Минобороны анонсировало принятое обозначение ракетной программы – Nightfall, придав ей официальный статус программы по разработке наземного тактического баллистического ракетного комплекса (ТБРК) для нужд Вооруженных сил Украины.

На конкурс было подано 27 заявок от предприятий ОПК; в феврале 2025 года состоялась серия отборочных презентаций. По итогам первого этапа шесть компаний получили контракты на разработку и изготовление прототипов стоимостью около 5 млн. фунтов стерлингов каждый со сроком исполнения семь месяцев. К декабрю 2025 года в финал вышли три подрядчика: MBDA UK (производитель крылатых ракет Storm Shadow / SCALP-EG), MGI Engineering и Rotron Aerospace.

Первое летное испытание в рамках программы было проведено 15 декабря 2025 года.

Согласно тактико-техническому заданию Минобороны Великобритании, перспективное средство поражения должно отвечать следующим требованиям:

- дальность полета: более 500 км (свыше 300 морских миль);

- масса БЧ: не менее 225 кг (эквивалент авиабомбы класса Mk 82);

- скорость полета: не менее 600 км/ч;

- стоимость единицы: около 400 тыс. фунтов стерлингов (530 тыс. долл. без учета БЧ;

- темп производства: не менее 20 ед. в месяц в течение нескольких месяцев с момента выдачи заказа;

- тип базирования: наземный, с мобильной колесной пусковой установкой;

- соответствие стандартам ITAR: система не должна содержать американских компонентов и зависеть от американских навигационных и разведывательных данных в целях обеспечения суверенной оперативной применимости.

По данным Bloomberg, все три компании-финалиста заявили о готовности обеспечить темп серийного выпуска свыше 40 ед. в месяц в течение трех-четырех месяцев с момента выдачи производственного заказа.

Согласно заявлениям официальных представителей Минобороны, в ближайшие месяцы запланировано проведение дополнительных летных испытаний на территории Великобритании и непосредственно на территории Украины. Официальный Лондон рассчитывает передать первые серийные образцы Украине в течение одного года с момента успешного завершения испытательного цикла. Конкретные сроки поставки официально не установлены.

Создаваемые в рамках Project Brakestop средства поражения позиционируются как более доступная альтернатива крылатой ракете Storm Shadow / SCALP-EG при сопоставимой дальности. Стоимость одной ракеты Storm Shadow / SCALP-EG оценивается примерно в 800 тыс. – 1 млн. фунтов стерлингов, тогда как целевая стоимость изделия по программе Brakestop составляет около 400 тыс. фунтов стерлингов (без учета БЧ) – примерно вдвое ниже. Вместе с тем, официальные представители МО Великобритании подчеркнули, что новая система будет уступать Storm Shadow по точности и возможности поражения защищенных подземных целей (бункеров), отмечает Bloomberg.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
США
Украина
Продукция
SCALP
Компании
Leonardo
MBDA
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.06 21:25
  • 3
О Су-57 - свежая (от 19 июня) статье MWM
  • 23.06 12:56
  • 16160
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 23.06 05:26
  • 1
Удар по Воронежу противник наносил франко-британскими ракетами Storm Shadow
  • 22.06 23:29
  • 0
О цитатах из Е. Холмогорова.
  • 22.06 20:53
  • 1
На Западе рассказали о будущем Т-14 «Армата»
  • 22.06 09:54
  • 2
Почему Politico в последний момент отменило статью Лаврова
  • 22.06 05:23
  • 0
Комментарий к "УДОБНАЯ ИСТОРИЯ, ИЛИ КАК ВЫПИЛИТЬ ИЗ ИСТОРИИ РОССИИ XX ВЕК"
  • 22.06 04:03
  • 2
Ушаков: РФ ждёт не выполнения договоренностей Анкориджа, а победы
  • 22.06 03:25
  • 0
Об "Орланах" - от 19fortyfive.
  • 21.06 22:37
  • 0
О российских фрегатах 2-го ранга - от MWM
  • 21.06 21:05
  • 0
О танковых резервах РФ - от MWM
  • 21.06 20:01
  • 0
О Т-90М и Т-14 - от MWM
  • 21.06 19:40
  • 2
Комментарий к "Террористический расчет: зачем Киев устроил налет на Москву во время саммита в Казани"
  • 21.06 16:47
  • 1
МЧС раскрыло объем финрезерва на случай чрезвычайных ситуаций в России
  • 21.06 10:57
  • 4
Экономические союзы с участием России