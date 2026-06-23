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ЦАМТО

Канада развернет загоризонтный радар для контроля Арктики к 2029 году

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Премьер-министр Канады Марк Карни
Премьер-министр Канады Марк Карни.
Источник изображения: © REUTERS / Blair Gable

ЦАМТО, 22 июня. Правительство премьер-министра Канады Марка Карни заключило соглашения с правительством Австралии и компанией BAE Systems Australia о закупке системы загоризонтного радиолокационного наблюдения в Арктике (A-OTHR).

Как сообщает "Коммерсант", сделка на сумму 2,5 млрд. долл. была подписана в Канберре госсекретарем по оборонным закупкам Канады Стивеном Фюром и министром обороны Австралии Ричардом Марлзом.

Как уточняет канадская телерадиовещательная корпорация CBC, поскольку оборудование производится за рубежом, стороны также подписали соглашение о промышленных льготах, предусматривающее встречные инвестиции в канадский ОПК.

A-OTHR позволит вести мониторинг воздушного пространства на предмет угроз со стороны самолетов и одиночных ракет над Крайним Севером. Станции радара будут расположены в южной части Онтарио, в районе озер Каварта. Ожидается, что система будет введена в эксплуатацию к 2029 году.

Премьер-министр Канады Марк Карни анонсировал партнерство с Австралией в прошлом году, оценив общую стоимость программы в 6 млрд. долл. Подписанное соглашение включает лишь первый из двух запланированных радаров. Вторую систему – полярный загоризонтный радар (P-OTHR) – планируется развернуть в глубине Канадского Арктического архипелага, состоящего из 36,5 тыс. островов, отмечает "Коммерсант".

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