Китай объявил о санкциях в отношении десятков американских компаний

ЦАМТО, 22 июня. Китай объявил 22 июня о введении санкций против десятков американских компаний, включая оборонную и аэрокосмическую отрасли.

Как сообщает "Российская газета", китайские власти приняли эти меры отчасти в ответ на "черный список" китайских компаний, опубликованный Министерством обороны США. Пентагон опубликовал две недели назад обновление списка десятков организаций, считающихся "китайскими военными компаниями", действующими прямо или косвенно в США.

В список были добавлены китайские гиганты Alibaba (электронная коммерция), Baidu (интернет) и BYD (электромобили), отмечает AFP. В ответ Китай объявил 22 июня, что внесет десять американских компаний и организаций в список фирм, которым будет запрещен экспорт с потенциальным гражданским и военным применением двойного назначения.

"Любой организации или физическому лицу из любой страны или региона запрещено передавать или поставлять таким организациям товары двойного назначения, происходящие из Китая, любая продолжающаяся экспортная деятельность должна немедленно прекратиться", – цитирует "Российская газета" заявление Министерства торговли КНР. Среди компаний, на которые нацелены эти меры, AVEOX и Red Cat.

В Пекине пояснили, что решение было принято "в ответ на бессовестный поступок правительства США по добавлению новых структур в так называемый "список китайских военных компаний". Об этом сообщил представитель Министерства торговли КНР в отдельном заявлении. Китай также объявил 22 июня, что запретит правительствам и местным органам власти приобретать продукцию 46 американских компаний в рамках государственных закупок. "Покупателям запрещено приобретать продукцию, произведенную этими компаниями", – говорится в заявлении Министерства финансов. В частности, в этот перечень вошли несколько подразделений компаний Lockheed Martin и Raytheon, а также космическое, оборонное и охранное подразделение Boeing, отмечает "Российская газета".