ВВС США заключили производственные контракты по программе БАК CCA

ЦАМТО, 22 июня. Министерство ВВС США заключило контракты на разработку, производство и поставку первых серийных образцов беспилотных авиационных комплексов (БАК) совместного боевого применения (Collaborative Combat Aircraft, CCA).

Контракты в рамках этапа Increment 1 получили компании General Atomics Aeronautical Systems Inc. (GA-ASI) и Anduril Industries. Решение принято на четыре месяца раньше первоначально запланированного срока по итогам конкурсной процедуры, сообщает пресс-служба ВВС США.

Аппаратам присвоены серийные обозначения FQ-42A (General Atomics Aeronautical Systems, наименование – "Dark Merlin") и FQ-44A (Anduril Industries, наименование – "Fury"), соответственно заменившие прототипные обозначения YFQ-42A и YFQ-44A. Буква "Y" в классификации США обозначает опытный (прототипный) статус; ее исключение из обозначения свидетельствует о переходе аппаратов к серийному производству. Первый полет YFQ-42A состоялся в августе 2025 года, YFQ-44A – в октябре 2025 года.

Программа БАК CCA реализуется в рамках концепции господства в воздухе следующего поколения (Next Generation Air Dominance, NGAD) и предусматривает создание полуавтономных БЛА класса "верный ведомый" для совместного применения с пилотируемыми авиационными комплексами – истребителями F-35A, F-22A и перспективным истребителем шестого поколения F-47 (Boeing). Аппараты предназначены для ведения боевых действий в условиях сильного противодействия, расширения радиуса действия пилотируемых платформ, выполнения задач боевого обеспечения, воздушной разведки (ISR) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

По имеющимся данным, основные тактико-технические характеристики FQ-44A ("Fury"): длина – около 6,1 м, размах крыла – около 5,2 м, максимальная взлетная масса – около 2268 кг, силовая установка – турбовентиляторный двигатель Williams FJ44-4M, максимальная скорость – 0,95М, практический потолок – 15240 м.

FQ-42A ("Dark Merlin") разработан на основе платформы XQ-67A в рамках программы LCAAPS (Low-Cost Attritable Aircraft Platform Sharing) Лаборатории исследований ВВС (AFRL). Аппарат имеет V-образное хвостовое оперение и внутренний отсек вооружения; предусматривает размещение двух управляемых ракет "воздух-воздух" AIM-120 AMRAAM.

Предполагаемая максимальная дальность обоих аппаратов составляет порядка 1400 морских миль (2593 км) при боевом радиусе действия около 700 морских миль (1296 км).

Стоимость производственных контрактов по программе БАК CCA Increment 1 не раскрывается. Предполагаемая стоимость единицы – не более 30 млн. долл., что составляет около одной трети стоимости истребителя F-35A последних производственных серий.

По заявлению секретаря ВВС США Троя Мейнка, программа предусматривает закупку свыше 150 боеготовых аппаратов к концу десятилетия; долгосрочный ориентир – около 1000 ед. из расчета двух CCA на каждый пилотируемый F-47 и F-35A.

Параллельно с заключением производственных контрактов на планеры Министерство ВВС сформировало конкурентную среду для разработки программного обеспечения. Контракты сроком на шесть лет получили шесть компаний: Anduril Industries, General Atomics, Lockheed Martin, Northrop Grumman, RTX Collins Aerospace и Shield AI. Для первого шестимесячного этапа конкурсной разработки выбраны три участника – Anduril Industries, RTX Collins Aerospace и Shield AI. ВВС намерены определить единственного основного поставщика программного обеспечения автономности для Increment 1 к лету 2027 года.

Программа БАК CCA Increment 2 находится на стадии начального планирования. В феврале 2026 года Министерство ВВС заключило четыре контракта на разработку силовых установок для перспективных платформ Increment 2 и других автономных систем с компаниями Beehive Industries, Honeywell, Pratt & Whitney, а также консорциумом GE Aerospace и Kratos Defense & Security Solutions.