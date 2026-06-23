Китай представил переносные лазерные комплексы серии Lijian для поражения БЛА

ЦАМТО, 22 июня. Китайская компания Harbin Xinguang Optic-Electronics Technology продемонстрировала линейку лазерных комплексов поражения БЛА серии Lijian.

Как сообщает South China Morning Post, презентация состоялась в рамках 15-й Пекинской выставки оборонных информационных технологий и оборудования (CNTE 2026), проходившей с 16 по 18 июня.

Серия Lijian представлена в нескольких конфигурациях: стационарной, транспортной и переносной. Стационарные варианты комплекса используют высокоэнергетические лазеры (HEL) и обеспечивают дальность поражения БЛА до 1200 м. Переносные модификации обладают существенно меньшей дальностью действия.

Переносные модификации – Lijian II и Lijian III – конструктивно состоят из трех основных блоков: лазерного излучателя, воздушного охладителя и носимого пульта управления. Все три блока укладываются в транспортировочный рюкзак. Масса комплекса Lijian II составляет 30 кг, Lijian III – 25 кг. По данным индийского издания NDTV, лазерный излучатель в составе переносного комплекса весит 15 кг, воздушный охладитель – 10 кг. Согласно данным, представленным на выставке, переносные комплексы обеспечивают поражение БЛА в режиме прямой видимости на дальности до 500 м. Время поражения одиночной цели составляет около 4 сек.; время восстановления готовности системы к следующему выстрелу после цикла охлаждения – менее 5 сек. Ориентировочная стоимость одного переносного образца составляет около 2 млн. юаней (275 тыс. долл.).

Переносные комплексы Lijian оснащены модулями искусственного интеллекта для автоматической идентификации и классификации воздушных целей. Предусмотрена интеграция с малогабаритными РЛС в составе распределенных комплексов противодроновой защиты. Режимы захвата и сопровождения цели – ручной и автоматический.