Максичев: около 40 самолетов Су-30МКИ ВВС Индии уже вооружены ракетами Brahmos

ЦАМТО, 22 июня. Около 40 самолетов Су-30МКИ ВВС Индии уже вооружены ракетами Brahmos, перевооружение продолжается, сообщил "РИА Новости" содиректор СП BrahMos Aerospace Александр Максичев.

"Продолжается перевооружение самолетов Су-30МКИ на ракеты Brahmos. На данный момент уже 40 самолетов Су-30МКИ вооружены этими ракетами", – сказал А.Максичев.

Он подчеркнул, что операция "Синдур" подтвердила высочайшие характеристики этих самолетов с ракетами Brahmos.

Как напоминает агентство, в мае 2025 года Минобороны Индии объявило о начале операции "Синдур" против инфраструктуры террористов на территории Пакистана. Были задействованы Вооруженные Силы Индии, в том числе закупленные в РФ техника и вооружения – самолеты Су-30МКИ, а также ЗРС С-400.

Истребитель Су-30МКИ производится в Индии по российской лицензии компанией Hindustan Aeronautics Limited. На вооружении ВВС Индии находятся около 270 таких машин, включая поставленные из России.