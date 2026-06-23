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Немецкая «Рысь» стала охотником за дронами

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Архивное фото. Фото: Kiran Ridley / Getty Images
Архивное фото. Фото: Kiran Ridley / Getty Images.

В Париже представили «антидроновую» боевую машину Lynx KF41 Recce

Немецкая компания Rheinmetall представила разведывательный вариант боевой машины пехоты (БМП) Lynx («Рысь») KF41 Recce в ходе выставки Eurosatory 2026 в Париже. Новая модификация стала охотником за дронами, пишет MilMag.

Разведывательная «Рысь» получила двухместную башню Lance 2.0 с автоматической пушкой калибра 30 миллиметров MK30-2/ABM и пулеметом. Также в арсенал KF41 входит дистанционно управляемый боевой модуль с пулеметом.

Разведывательную машину оснастили телескопической мачтой с оптико-электронной системой для разведки и наблюдения. Она, в частности, позволяет своевременно обнаруживать беспилотники. В боекомплект пушки включили программируемые боеприпасы для эффективного поражения дронов.

Базовую KF41 представили в 2018 году. Гусеничная машина весом 45 тонн может перевозить восемь десантников. Двигатель мощностью 1140 лошадиных сил обеспечивает максимальную скорость до 70 километров в час.

В мае стало известно, что холдинг «Высокоточные комплексы» поставил Вооруженным силам России партию боевых машин десанта БМД-2М.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
Продукция
БМД-2
Град РСЗО
Компании
Rheinmetall
Высокоточные комплексы
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
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