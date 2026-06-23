Войти
Lenta.ru

В США рассказали о советском «Граните» для уничтожения авианосцев

512
0
0
Фото: Министерство обороны РФ
Фото: Министерство обороны РФ.

19FortyFive: Советские ПКР «Гранит» могут уничтожать авианосцы умным залпом

Крылатые противокорабельные ракеты (ПКР) П-700 комплекса «Гранит» (по кодификации НАТО: Shipwreck — «Кораблекрушение») способны уничтожать авианосные группировки противника умным залпом. О возможностях советской ПКР рассказало американское издание 19FortyFive.

Этими ракетами вооружили, в частности, атомные подлодки проекта 949А «Антей». Несколько подлодок могут запустить ракеты в определенном порядке, чтобы обеспечить гарантированное поражение цели.

«Они могли взаимодействовать друг с другом, обмениваясь информацией о целях во время полета. Некоторые ракеты из каждого залпа поднимались на большую высоту для поиска целей, в то время как другие оставались на меньшей высоте», — говорится в материале.

Сверхзвуковая крылатая ракета несет полубронебойную боевую часть весом более 500 килограммов. Также П-700 могут нести ядерную боевую часть мощностью до 50 килотонн. При использовании комбинированной траектории дальность «Кораблекрушения» может составить более 600 километров.

Ранее в июне стало известно, что в России заложили новую атомную подлодку «Мурманск» проекта 885М «Ясень-М».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Гранит
Проекты
885 Ясень
949А Антей
Авианосец
Ядерный щит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.06 21:25
  • 3
О Су-57 - свежая (от 19 июня) статье MWM
  • 23.06 12:56
  • 16160
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 23.06 05:26
  • 1
Удар по Воронежу противник наносил франко-британскими ракетами Storm Shadow
  • 22.06 23:29
  • 0
О цитатах из Е. Холмогорова.
  • 22.06 20:53
  • 1
На Западе рассказали о будущем Т-14 «Армата»
  • 22.06 09:54
  • 2
Почему Politico в последний момент отменило статью Лаврова
  • 22.06 05:23
  • 0
Комментарий к "УДОБНАЯ ИСТОРИЯ, ИЛИ КАК ВЫПИЛИТЬ ИЗ ИСТОРИИ РОССИИ XX ВЕК"
  • 22.06 04:03
  • 2
Ушаков: РФ ждёт не выполнения договоренностей Анкориджа, а победы
  • 22.06 03:25
  • 0
Об "Орланах" - от 19fortyfive.
  • 21.06 22:37
  • 0
О российских фрегатах 2-го ранга - от MWM
  • 21.06 21:05
  • 0
О танковых резервах РФ - от MWM
  • 21.06 20:01
  • 0
О Т-90М и Т-14 - от MWM
  • 21.06 19:40
  • 2
Комментарий к "Террористический расчет: зачем Киев устроил налет на Москву во время саммита в Казани"
  • 21.06 16:47
  • 1
МЧС раскрыло объем финрезерва на случай чрезвычайных ситуаций в России
  • 21.06 10:57
  • 4
Экономические союзы с участием России