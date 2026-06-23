Конвейерная разборка: как армия России уничтожает военное производство врага

Террором против мирных граждан Киев отвлекает внимание спонсоров от поражений сразу на нескольких направлениях

Российские войска усилили давление в зоне СВО, сочетая тактическое продвижение на передовой с методичным разрушением тыловой инфраструктуры противника. Главной целью ударов стала энергетическая система Украины — в четырех украинских регионах, включая Киев, в последние сутки атакованы подстанции, которые питали объекты ВСУ и предприятия ВПК. Не в состоянии ответить на неудачи на линии боевого соприкосновения, Киев терроризирует мирных граждан — 21 июня он попытался ударить по Крыму, Севастополю и ряду других регионов. Подобные атаки — попытки продемонстрировать Западу активные боевые действия и получить новое оружие, отмечают эксперты.

Удары по энергетике

Российская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия 21 июня нанесли удары по важным военным и инфраструктурным объектам Украины. Под огонь попали военный аэродром, нефтеперерабатывающие заводы, крупные транспортные и топливные узлы. Уничтожены логистические центры, склады с горючим и цеха, где собирались дальние дроны, сообщило Министерство обороны РФ.

Фото: ТАСС/Алексей Коновалов Источник изображения: iz.ru

Западная пресса признает эффективность подобной стратегии. The New York Times пишет, что Россия серьезно нарастила производство баллистических ракет, и в результате количество атак выросло в разы.

«Российские баллистические ракеты раз за разом прорывают украинскую противовоздушную оборону. Примерно две трети ракет успешно достигают целей», — отмечает газета. Журналисты объясняют это, в частности, истощением запасов систем и ракет ПВО у Киева.

Всего за неделю российская авиация и беспилотники нанесли один массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием по объектам ВПК и портовой инфраструктуре Украины.

Городские бои на новых рубежах

На главных участках линии боевого соприкосновения российские войска продолжают теснить украинские формирования, улучшая тактическое положение. Штурмовые отряды группировки «Запад» успешно действуют в северо-западных кварталах Красного Лимана. Бойцы 25-й армии взяли под контроль 12 опорных пунктов, зачистив от противника более 50 зданий. В районе Щурово российская авиация уничтожила отряд 63-й механизированной бригады ВСУ, отступавший из города.

Наступательные действия развернулись и в зоне ответственности группировки «Юг». Ведется зачистка юго-западных окраин Константиновки, за сутки под контроль взято 104 здания. Подтверждено освобождение населенного пункта Юрковка. Ранее на неделе были заняты Рай-Александровка, Артем, Новый Донбасс и Кутузовка.

Фото: ТАСС/Александр Река Источник изображения: iz.ru

Самое глубокое продвижение показала группировка «Восток». В Днепропетровской и Запорожской областях российские военнослужащие разбили подразделения нескольких десантно-штурмовых бригад ВСУ.

«Центр» нанес удар по позициям девяти бригад противника, включая нацгвардию и спецназ «Азов» (организаци признана террористической и запрещенная в РФ), уничтожив более 280 боевиков. Группировка «Север» ликвидировала свыше 215 солдат противника в Сумской и Харьковской областях, попутно уничтожив хорватскую РСЗО RAK-SA-12. Подразделения «Днепра» в Запорожской области вывели из строя более 60 человек живой силы и четыре станции радиоэлектронной борьбы.

Медийный эффект

Украинское командование не может остановить продвижение российских войск на фронте. Поэтому Киев попытался переключить внимание на атаки тыловых районов России. За ночь 21 июня российская ПВО сбила 239 БПЛА над девятью регионами страны и акваториями морей.

Фото: Global Look Press/MOD Russia Источник изображения: iz.ru

На Крым и Севастополь шла массированная атака в течение всей ночи. Российская ПВО и мобильные огневые группы отразили налет. 20 июня губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что ПВО уничтожила беспилотники в четырех районах региона. В Калужской области военные перехватили восемь дронов. Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что ПВО сбила два беспилотника на подлете к столице. В Херсонской области в поселке Любимовка дроны-камикадзе атаковали два гражданских грузовика с продуктами.

Киев направлял беспилотники также в ряд других областей, пытаясь рассредоточить внимание российских сил противовоздушной обороны.

Зачем Киев наносит удары по Крыму

Активизация ударов по российскому тылу напрямую связана с ухудшением положения ВСУ на линии боевого соприкосновения. Особенно тяжело для украинской армии складывается ситуация в Донбассе и в районе Константиновки. Терпя очевидное поражение на фронте, киевский режим пытается сместить фокус внимания, использует откровенно террористические методы, считают эксперты.

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— Это попытка информационно-политического перекрытия собственных военных неудач, — полагает военный эксперт Василий Дандыкин. — К тому же Киев стремится оказать психологическое давление на гражданское население России: посеять уныние, спровоцировать внутреннее недовольство и склонить общественное мнение к принятию тех условий, которые навязывает Запад — вплоть до уступок и выплаты репараций.

Удары по Новороссии, Брянской области, налеты на Москву, обстрелы гражданского транспорта — это террор в чистом виде, который направлен против мирных граждан, уверен Дандыкин. На реальные военные успехи украинская армия сейчас просто не способна. Эксперт полагает, что все руководство киевского режима необходимо официально признать террористами, как это уже сделано в отношении отдельных его представителей.

На передовой у противника сейчас не хватает личного состава, техники и боеприпасов. Но главное — у солдат нет боевого мастерства и мотивации, а их морально-психологическое состояние находится на крайне низком уровне, сказал «Известиям» военный эксперт Виктор Литовкин.

— Сегодня на передовой фиксируют случаи, когда офицеры оставляют позиции. При этом наспех мобилизованных граждан удерживают во многом лишь за счет заградотрядов и радикалов. В таких условиях вести полноценные боевые действия украинские подразделения не способны, — отметил он.

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Крым, Новороссийск и Геленджик противник атакует еще и потому, что хочет сорвать курортный сезон на юге России, полагает Виктор Литовкин.

Регулярные беспилотные атаки ВСУ по российским регионам преследуют несколько целей. Прежде всего в Киеве хотят продемонстрировать Западу активные боевые действия, показать свое якобы превосходство над ВС РФ и тем самым получать все новое оружие и финансы от европейцев. Подобные удары не выполняют конкретно военно-стратегические задачи, считает эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов. Они направлены на то, чтобы создать «правильную картинку» у западных партнеров.

— Недавно госпожа Урсула фон дер Ляйен убеждала Трампа и своих сторонников, что в противостоянии России и Украины произошел перелом. Будто Украина побеждает, и в качестве доказательства она выдвигает эти атаки украинских беспилотников, — пояснил в разговоре с «Известиями» политолог Юрий Светов.

Во-вторых, удары БПЛА по гражданским объектам в Крыму направлены на то, чтобы посеять страх среди россиян, многие из которых в летний сезон специально поехали отдыхать на полуостров.

«В надежде посеять панику, подорвать единство народа, сознательно бить по гражданским целям и объектам, особенно по детям», — так комментировал ранее удары со стороны ВСУ глава МИД РФ Сергей Лавров.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько Источник изображения: iz.ru

На Украине давно появилась идея: не позволить россиянам отдыхать на полуострове, отметил Юрий Светов. Поэтому ВСУ регулярно наносят удары по Крымскому мосту и по переправе в Керчи. Ранее министр обороны Украины Михаил Федоров заявлял, что ВСУ намерены отрезать Крым, превратив его в остров. На это последует жесткий ответ со стороны ВС РФ, подчеркнул Сергей Лавров.

Юлия Леонова