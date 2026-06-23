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Вестник Мордовии

Почему многотонные "болванки" могут заменить ядерные заряды в будущем

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Южнокорейская ракета Hyunmoo-5
Южнокорейская ракета Hyunmoo-5.
Источник изображения: Отвага2004

Южнокорейская ракета Hyunmoo-5 с 9-тонной обычной боевой частью, показанная на параде в 2024 году, по мнению многих военных экспертов, возможно, станет образцом для подражания в некоторых государствах, способных производить баллистические ракеты.

Доставка такой тяжелой обычной боеголовки на дистанцию в несколько сотен километров станет "новой нормой", поскольку бункеры, командные центры в скалах, шахты и др, делают легкие средства поражения практически бесполезными. Такие БЧ просто разрушатся в поверхностном слое, не причинив вреда самому объекту атаки.

9-тонная же "болванка" за счет колоссальной кинетической энергии прошьет грунт как игла, создав сейсмический удар, сопоставимый с маломощным землетрясением.

Hyunmoo-5 разработан именно для этого - он не несет ядерного заряда, но его разрушительное воздействие на заглубленные объекты сравнимо с тактическим ядерным боеприпасом малой мощности без радиационного загрязнения местности.

Южнокорейские инженеры при стартовой массе в 36 тонн смогли выделить четверть веса исключительно под полезную нагрузку.

Это достигнуто за счет новых композитных материалов для корпусов двигателей и высокоэнергетического топлива.

Пентагон, долгое время делавший ставку на высокоточные облегченные GLSDB, теперь вынужден признать: точность не компенсирует массу. Чтобы уничтожить подземный завод, нужно не просто попасть в координаты, а проломить толщу земли.

Мобильность пусковой установки на 9-осном шасси и опциональная возможность смены боеголовки (с 9 тонн на 500 кг для поражения целей на 5000 км) делают Hyunmoo-5 универсальным инструментом.

И если сегодня такие монстры стоят на вооружении только у Южной Кореи, то завтра, вероятно, многие производители вооружений предложат аналогичную схему.

Это удешевляет логистику, снимает политические риски ядерной эскалации и одновременно гарантирует поражение наиболее защищенных целей.

Герман Китаев

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Страны
Китай
США
Южная Корея
Продукция
GBU-39
Hyunmoo
Проекты
Ядерный щит
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