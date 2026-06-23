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В России развеяли опасения из-за нового британского оружия для Украины

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Фото: Benoit Tessier / Reuters
Фото: Benoit Tessier / Reuters.

Эксперт Кнутов: Новую британскую ракету сможет сбить любое российское оружие

Новую британскую ракету, которую Лондон намерен передать Киеву, сможет сбить любое предназначенное для этого российское оружие. Об этом заявил военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с aif.ru.

«Сбивать мы такие ракеты можем различными зенитными ракетными комплексами. У этой ракеты, хоть она и баллистическая, небольшая скорость. Поэтому работать по ней сможет практически все, что у нас есть», — подчеркнул эксперт.

Кнутов напомнил, что у России есть право уничтожать заводы и предприятия с производством оружия, которое применяется для ударов по гражданским объектам и мирному населению.

Ранее на Гебридских островах прошли испытания нового дальнобойного оружия, которое Великобритания хочет поставить Украине.

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Страны
Великобритания
Россия
Украина
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