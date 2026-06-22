Почему Politico в последний момент отменило статью Лаврова

Европейское издание Politico Europe в последний момент отменило публикацию статьи министра иностранных дел России Сергея Лаврова «Украина, Европа и глобальная безопасность». О том, что могло так напугать редакцию и ее спонсоров, мы поговорили с политологом, профессором кафедры взаимодействия бизнеса и власти ВШЭ Маратом Башировым.

Статья министра иностранных дел России Сергея Лаврова «Украина, Европа и глобальная безопасность» была выложена на сайте МИД России и вызвала широкий резонанс.

— Статья была явно приурочена к саммиту «Большой семерки» (G7), который прошел во французском городке Эвиан-ле-Бен, — говорит Марат Баширов. — То есть эта позиция российского правительства относительно тех обстоятельств, которые могут привести к достижению мирного урегулирования на Украине. Но, как мне кажется, те позиции, которые заявляют наши официальные лица, кардинально расходятся с тем, что заявляют европейские лидеры.

Как говорит политолог, то, что происходит, конечно, не связано напрямую с военными действиями. Это все вторичные последствия экономического сражения между Соединенными Штатами, Китаем и Европой.

— На мой взгляд, тут выход только один. Европа должна пасть настолько низко, настолько глубоко, чтобы потом здравый смысл, который был отражен в статье Сергея Лаврова, привел их к неизбежному принятию сложившихся реалий.

— Почему, на ваш взгляд, публикация статьи министра иностранных дел России Сергея Лаврова была в последний момент отменена? Что так напугало издание и его спонсоров?

— Потому что там сказана правда. Потому что Лавров сказал то, что есть на самом деле. Особенно важно то, что это было сказано главой российского внешнеполитического ведомства. Поэтому это должно отрезвить европейских граждан, которых сейчас старательно одурманивают местные элиты. Европейские лидеры все, конечно, знают и понимают. А вот рядовых граждан статья могла бы подтолкнуть к осмыслению ситуации и поиску альтернативных трактовок — в противовес тем, которые им сегодня навязываются.

— Какой из тезисов, озвученных в статье министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, вы бы выделили?

— Ключевой момент — это, конечно, решимость России. То есть наша позиция понятна, и мы менять ее не собираемся. И самое главное — мы не собираемся нападать на Европу. Это та ложь, которую сегодня продают гражданам Европы.

Главное из сказанного главой российского внешнеполитического ведомства в статье:

1. Весь опыт переговоров с Европой за последние 20 лет свидетельствует: для нее переговоры с Россией — обманная тактика и дипломатическое прикрытие геополитической экспансии Запада и его институтов (НАТО и ЕС) на восток — к российским границам.

2. Россия воспринимает Европу как сторону, заинтересованную в ее поражении, поскольку европейцы сами себя так позиционируют. Диалог с ней не может строиться так, будто она беспристрастный наблюдатель. Реальная цель европейских лидеров — спасение режима Зеленского как плацдарма для борьбы с Россией.

3. Европа внесла решающий вклад в разжигание украинского кризиса: инспирировала «оранжевую революцию» 2004 года, спровоцировала госпереворот в феврале 2014 года, молчала при трагедии в Одессе 2 мая 2014 года, а будучи гарантом Минских соглашений, де-факто поощряла их саботаж Киевом.

4. В январе 2022 года США и НАТО отклонили российское предложение о юридически обязывающих гарантиях безопасности, а после начала СВО Европа поддержала линию Бориса Джонсона, сорвавшего Стамбульские переговоры.

5. Европа хочет не мира, а «подморозить» конфликт без устранения первопричин, чтобы не допустить краха ВСУ и сразу ввести на Украину воинские контингенты «коалиции желающих». Одновременно она намерена продолжать юридическую агрессию (трибуналы, «реестр ущерба») и наращивает военные бюджеты, планируя достичь «боеготовности» к конфликту с Россией к 2030 году.

6. Прямое столкновение НАТО с Россией может быстро перерасти в обмен ядерными ударами. Под лозунгом «стратегической автономии» Европа укрепляет силовые потенциалы, в том числе ядерные (планы Франции предоставить «ядерный зонтик» странам ЕС и НАТО).

7. Россия предпочитает, чтобы цели СВО были достигнуты при помощи дипломатии. Для этого необходимо надежно обеспечить безопасность России на западных рубежах, честь и достоинство граждан, их право на русский язык и православную веру. О продолжении западной экспансии не может быть речи.

8. Модель региональной безопасности, строившаяся десятилетиями, разрушена руками самой Европы, и возврата к ней не будет. Необходимо двигаться к созданию общеконтинентальной, открытой для всех стран Евразии архитектуры безопасности, отражающей многополярные реалии.

9. Для содержательного диалога требуется восстановить доверие, подорванное антироссийскими действиями. Доверие можно вернуть только практическими шагами, доказывающими искренность отказа от экспансии, а не ультиматумами наподобие лондонских.

10. «Пять требований», выдвинутых лидерами Британии, Франции, ФРГ и Зеленским в Лондоне 7 июня, Россия рассматривает как ультиматум, который был безапелляционно подтвержден послами этих стран в МИД России 11 июня. На таком фоне содержательный диалог невозможен.

Светлана Самоделова