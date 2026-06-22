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Газета.ru

«Вместе слабее»: в Норвегии заявили об уязвимости членов НАТО

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Флаг НАТО
Флаг НАТО.
Источник изображения: Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Экс-генерал Муд заявил, что членство в НАТО делает страны уязвимее и слабее

Членство в НАТО может сделать страны уязвимее и слабее. Об этом заявил бывший генеральный инспектор норвежской армии и экс-президент норвежского Красного Креста Роберт Муд в статье для журнала Forsvarets forum.

«Каждый из нас станет слабее, а вместе — более уязвимыми», — отметил генерал в статье.

По его мнению, страны стремятся попасть в НАТО под лозунгом «Вместе мы сильнее», однако на деле оказывается, что члены альянса оказываются зависимы от совместных операций во всем — «от урегулирования кризисов до защиты собственной территории».

Муд пишет, что у стран-членов НАТО есть «мини-силы обороны, предназначенные для миротворческих операций», но они не способны защитить сами себя, а надеются на поддержку США. Между тем Вашингтон, уверен эксперт, придет на помощь, только если его собственные интересы не окажутся под угрозой.

Генерал также утверждает, что, по новым оценкам европейских разведслужб, НАТО потребуется 8-10 лет, чтобы подготовиться к вероятным полномасштабным военным действиям.

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Ксения Максимова

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США
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