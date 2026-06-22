МГБ Китая: иностранные разведки используют всплывающую рекламу для сбора данных

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Иностранный разведки используют всплывающую рекламу для незаконных целей, в том числе для сбора секретных данных и внедрения в организации. Это является угрозой для национальной безопасности КНР.

Такое заявление сделала пресс-служба Министерства государственной безопасности (МГБ) Китая.

Как сообщили в ведомстве, там приняли меры против подобных угроз. С этой целью китайским операторам онлайн-платформам запретили оказывать рекламные и промоутерские услуги неизбежным зарубежным ресурсам. Они должные немедленно прекратить их предоставление, чтобы оперативно блокировать распространение потенциальных угроз.

Как пояснили в силовой структуре, зачастую пользователю бывает сложно закрыть навязчивую всплывающую рекламу. Обычно она всплывает, когда он открывает страницу в сети или запускает приложение. И если случайно нажать на иконку или окно, происходит переход на другую страницу, чем и пользуются злоумышленники.

При этом так называемые персонализированные рекламные рекомендации могут стать инструментом для несанкционированного получения персональных данных пользователя.

Обычно это делается в коммерческих целях, но недавно сотрудники МГБ Китая выяснили, что иностранные спецслужбы вступили в сговор с рядом рекламных компаний, чтобы создать платформы для слежки. С их помощью можно определять точное местоположение конкретных лиц, их место работы, распорядок дня. Помимо этого, такой инструмент позволяет составить подробный профиль человека и разработать индивидуальную стратегию воздействия на него.