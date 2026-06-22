Помогая Киеву, ЕС рассчитывает получить армию, которую не жалко пустить на убой

Выпуск дальнобойных и дронов средней дальности в рамках проекта Build with Ukraine будет развернут в Нидерландах, заявил министр обороны киевского режима Михаил Федоров. Европейские политики и СМИ постоянно говорят о мире, но уже не скрывают того, что производят оружие для ВСУ на территории своих стран. Первые полгода 2026-го стали показательными — ВСУ получили от ЕС самые разные системы вооружения. Что именно поставляется на Украину с заводов европейского ВПК и что этому может противопоставить Российская армия — в материале «Известий».

Как взаимодействуют ВПК Украины и Европы

Европейские политики постоянно выступают с призывами к урегулированию конфликта на Украине. Совет ЕС заявляет, что поддерживает всеобъемлющий, справедливый и прочный мир. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорит о готовности Евросоюза к переговорам и обсуждает стремление европейских политиков к решению украинского кризиса. И в то же время в первой половине 2026 года Киев получил из ЕС самые разные вооружения чисто европейского производства.

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ВСУ направлены из Германии ЗРК IRIS-T SLM (к концу мая поставлена уже десятая по счету) и ракеты PAC-3 для комплексов Patriot. Продолжалась передача танков Leopard 1A5 (суммарно отправлено более 200 единиц), бронетранспортеров, инженерной техники, стрелкового вооружения и боеприпасов.

Но значительную часть боевых систем создают на территории Европы так называемые совместные предприятия. И таких вооружений становится всё больше. Министр обороны киевского режима Михаил Федоров на днях заявил о том, что в рамках программы Build with Ukraine в Нидерландах развернут выпуск дальнобойных и средней дальности дронов при финансировании министерством обороны этого государства.

На первом этапе все производственные мощности предприятия будут работать исключительно на украинские потребности в беспилотных системах. Фактически это означает производство там на средства Нидерландов вооружения для ВСУ, которое будет использоваться для ударов по российской территории. И это не считая того, что Амстердам уже выделил €250 млн на закупку вооружений для Украины в США через программу PURL.

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Собственно, Киев особо и не скрывает того, что ВПК Украины плотно взаимодействует с европейским.

«Фламинго» и другие

Один из самых заметных совместных проектов — компания Fire Point. Ее стенд стал центральным на выставке Eurosatory в Париже. Она активно пиарит крылатые ракеты FP-5 Flamingo и баллистические FP-7 и FP-9. Они создаются для ВСУ, но и предлагаются Европе взамен американских Tomahawk.

Конечно, стартап-компания самостоятельно выпускать такую сложную продукцию не может — в лучшем случае на территории Украины выполняется финальная агрегатная сборка. Внутри же используются высокотехнологичные европейские компоненты — например, зенитный вариант ракеты FP-7 оснастят головкой самонаведения разработки и выпуска германской компании Diehl Defence. Об этом открыто заявил глава FP Денис Штилерман.

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Кроме того, в будущем зенитном комплексе с этими ракетами планируется использование на выбор радаров SAAB Giraffe 8A/4A (Швеция), Thales Ground Master 400 (Франция) или Hensoldt TRML-4D (Германия). В пункте управления ЗРК планируется использование Kongsberg Fire Distribution Center с открытой архитектурой.

Не полностью украинская «Богдана»

Другим примером совместной работы ВПК стала украинская самоходная артиллерийская установка «Богдана». На самом деле это совместный проект Краматорского завода тяжелого станкостроения и польской машиностроительной компании Ponar Wadowice S.A. Совместное предприятие PK MIL SA создано исключительно для выпуска самоходной артиллерийской установки с колесной базой и артиллерийской 155-мм частью, которая полностью соответствует стандартам НАТО.

Делаться это всё будет на территории Польши и на ее же деньги. Варшава владеет контрольным пакетом акций (51%), и отвечает за изготовление механической части установок, а также ведет их финальную сборку. Весь проект реализован в рамках европейской инициативы ReArm Europe. На первом установки будут поставляться для ВСУ, но в перспективе «Богданы» могут пойти и для европейских армий.

Беспилотник Linza

По программе Build with Ukraine в Германии создается «украинский» ударно-разведывательный беспилотник Linza. Дрон стал результатом работы совместного предприятия Quantum Frontline Industries, учрежденного немецким производителем БПЛА Quantum Systems и украинской Frontline Robotics в конце 2025 года. Никто не скрывает, что проект финансируется в рамках инициативы Берлина.

Многоцелевой тактический беспилотник Linza 3.0 компании Quantum Frontline Industries Источник изображения: Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch

Украина дает возможность обкатки в боевых условиях, создает программные алгоритмы и прорабатывает конструкцию дрона. А германская индустрия берет на себя автоматизированное серийное производство на заводе под Мюнхеном, который позволяет выпускать до 10 тыс. дронов в год. Весной 2026 года первая серийная партия беспилотников уже получена ВСУ.

Что получают ВПК Европы и Украины от взаимодействия

29 мая 2025 года прошло подписание соглашения об использовании некоммерческого программного обеспечения CRC System Interface между НАТО и Киевом. Это позволяет Украине получить возможности цифрового протокола передачи информации альянса Link 16. Таким образом, выполняется интеграция украинских образцов военной техники и, например, местной системы обзора тактической обстановки и поддержки принятия решений «Дельта». Это повышает возможности применения авиационной, ракетной, артиллерийской техники, а также обеспечивает синхронизацию информации с пехотными подразделениями и операторами дронов.

Украина предоставляет зарубежным оборонным компаниям то, что сегодня крайне сложно получить в других условиях: гарантированное финансирование со стороны стран-партнеров, возможность испытывать новые разработки в реальной боевой обстановке и доступ к актуальным данным об их применении. Для нее такие программы, конечно, также важны — даже если один проект из трех «выстрелит» и дойдет до реального воплощения, то есть вероятность получения современного вооружения за минимальные средства или условно бесплатно.

Фото: REUTERS/Christopher Pike/File Photo Источник изображения: iz.ru

Киев при таком взаимодействии получает доступ к новейшим технологиям и их использованию, выращивает собственные инженерные команды, обслуживающий персонал и разработчиков программного обеспечения. А также получает опыт взаимодействия с ведущими западными компаниями и специалистами — где и когда им еще удалось бы поработать с Palantir, SAAB, Rheinmetall или Dheil?

Двуличие Европы

— Европа играет ключевую роль в вооружении Украины, которая сама ничего не производит, — рассказал «Известиям» военный эксперт Юрий Кнутов. — Заводов нет, компетенции были утрачены. Без европейской помощи украинская армия бы не существовала. Всё, что эта страна имеет, приходит с Запада, покупается на западные деньги и привозится западным транспортом. Украина только пытается продемонстрировать, что это их разработки.

Мало того, что европейские политики говорят, что помогают Украине, они еще и готовятся к войне с Россией, рассказал «Известиям» заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова Источник изображения: iz.ru

— Европа поставляет Киеву всё, что может, при всей своей прижимистости, — пояснил он. — Раньше они прятались за спину Соединенных Штатов. Самое главное — они помогают колоссальными деньгами. Они проголосовали за предоставление Украине кредита в $90 млрд и выделили $800 млрд на перевооружение.

По мнению Юрия Кнутова, европейские страны идут на эскалацию и даже не скрывают своей позиции — они прямо говорили, что заинтересованы в стратегическом поражении России.

Нынешние политики удерживаются у власти только потому, что ведут такую политику, полагает Андрей Кошкин. Если конфликт будет урегулирован, это может привести к смене элит.

При этом в последнее время структура поставок изменилась. Если раньше европейские страны главным образом направляли на Украину снаряды, то теперь это в первую очередь беспилотники, указал Юрий Кнутов.

Первый запуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» Источник изображения: Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

— Беспилотники производят во многих европейских странах и везут на Украину, а там есть заводы для создания боевых частей. Это самое уязвимое место в этой цепочке. У нас есть весомый козырь, которым нам необходимо воспользоваться: мы должны обнаруживать такие заводы и уничтожать их. Тем самым мы сокращаем количество ударов по нашей территории, — заключил эксперт.

Российский ответ на поставки

Каков может быть наш военный ответ на новые европейские вооружения для ВСУ? Наши традиционные преимущества — аэробаллистические ракеты «Искандер-М» и «Кинжал», а также гиперзвуковая ракета «Циркон». Конечно, важно комбинирование ударов с крылатыми ракетами «Калибр» морского и Х-101 воздушного базирования. И, безусловно, отличный фон будут создавать дроны типа «Герань» нескольких модификаций. В том числе с реактивными двигателями, которые намного сложнее перехватывать системам ПВО ВСУ.

Также все поставки вооружений и военной техники Украине должны отслеживаться и предаваться гласности — двуличность европейской политики должна быть показана четко и ясно. А каналы поставок и места сосредоточения поставляемой техники являются законными военными целями для ударов Вооруженных сил России. Все поставки должны быть уничтожены, невзирая на страны и способы происхождения. Всё это позволит свести европейскую военную технику ВСУ к нулю.

Дмитрий Корнев