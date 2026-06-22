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Военное обозрение

Ушаков: РФ ждёт не выполнения договоренностей Анкориджа, а победы

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Источник изображения: topwar.ru

Помощник президента РФ Юрий Ушаков дал интервью, в котором фактически поставил крест на пресловутых «анкориджских договорённостях:

Мы не ждём выполнения этих пониманий или договорённостей, мы ждём победы. Мы ждём реализации наших собственных целей.

В интервью Ушаков пояснил, что одна из сторон (вполне очевидно - США) оказалась неспособна выполнить свою часть работы. При этом конкретное содержание «договорённостей» так и не было раскрыто. На протяжении многих месяцев российские официальные лица говорили о «духе Анкориджа», но что именно было согласовано – оставалось тайной. Предполагалось, что речь шла о заморозке конфликта и признании российского контроля над Донбассом. Однако сам Дональд Трамп отрицал, что такие договорённости имели место.

Теперь же Ушаков прямо говорит, что Россия нацелена не на компромиссы, а на достижение собственных целей. И обстановка на фронте, по его словам, складывается в пользу Москвы.

Ранее президент Владимир Путин на ПМЭФ-2026 отмечал, что путь к мирному урегулированию украинского конфликта лежит в анкориджских договорённостях. Однако Киев не намерен их принимать. Замглавы МИД Михаил Галузин заявлял, что США призывают Зеленского действовать в русле этих соглашений. Теперь Ушаков констатирует: этот путь закрыт.

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Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
Трамп Дональд
2 комментария
№1
22.06.2026 02:47
Дух Анкориджа  в городской черте не решаем.  FPV дроны научились летать в городской  черте  маскируясь перед  окнами.Для эффективного управления небольшими дронами перехватчиками  предлагаю   джет  пакиhttps://i.sstatic.net/fD3H3.jpg
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№2
22.06.2026 04:03
Ждать победы, или, всё-таки, делать для победы всё возможное?
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