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Помощник президента РФ Юрий Ушаков дал интервью, в котором фактически поставил крест на пресловутых «анкориджских договорённостях:

Мы не ждём выполнения этих пониманий или договорённостей, мы ждём победы. Мы ждём реализации наших собственных целей.

В интервью Ушаков пояснил, что одна из сторон (вполне очевидно - США) оказалась неспособна выполнить свою часть работы. При этом конкретное содержание «договорённостей» так и не было раскрыто. На протяжении многих месяцев российские официальные лица говорили о «духе Анкориджа», но что именно было согласовано – оставалось тайной. Предполагалось, что речь шла о заморозке конфликта и признании российского контроля над Донбассом. Однако сам Дональд Трамп отрицал, что такие договорённости имели место.

Теперь же Ушаков прямо говорит, что Россия нацелена не на компромиссы, а на достижение собственных целей. И обстановка на фронте, по его словам, складывается в пользу Москвы.

Ранее президент Владимир Путин на ПМЭФ-2026 отмечал, что путь к мирному урегулированию украинского конфликта лежит в анкориджских договорённостях. Однако Киев не намерен их принимать. Замглавы МИД Михаил Галузин заявлял, что США призывают Зеленского действовать в русле этих соглашений. Теперь Ушаков констатирует: этот путь закрыт.