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Военное обозрение

Изменит подход к ведению боя: представлен новейший европейский танк

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Источник изображения: topwar.ru

Франко-немецкая компания KNDS представила новейшую модель основного боевого танка, который, как заявлено, может изменить подход европейских армий к ведению операций с применением бронетехники. Танк разработан по заказу французского Министерства обороны и получил название CAPINT (CAPacité INtermédiaire).

Новейший ОБТ создан на базе шасси немецкого танка Leopard 2 A8 и оснащен дизельным двигателем мощностью 1500 лошадиных сил. Ключевой конструктивной особенностью машины стала встроенная система связи с беспилотными летательными аппаратами, позволяющая использовать так называемые «роботизированные крылья». В боевых условиях дроны действуют совместно с танком, расширяя возможности наблюдения и контроля над полем боя.

Конструкторы CAPINT постарались устранить и одну из серьезнейших проблем, характерных для Leopard, снизив массу танка, что при сохранении высокой мощности двигателя обеспечивает мобильность на пересеченной местности.

Открытая цифровая архитектура управления обеспечивает масштабируемость платформы и ее адаптацию к меняющимся задачам, а также возможность постоянных обновлений и междоменную совместимость. Танк оснащен беспилотной башней ASCALON со 120-мм автоматической пушкой.

При проектировании ОБТ компания KNDS использовала опыт, накопленный при разработке предыдущих основных боевых танков, в том числе семейств Leclerc и Leopard, чтобы оснастить CAPINT усиленной огневой мощью, защитой и средствами борьбы с беспилотниками.

В ходе испытаний CAPINT уже произвел более 300 выстрелов. В начале 2026 года компания KNDS провела первую демонстрацию динамической стрельбы из движущегося нового основного боевого танка.

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  • В новости упоминаются
Продукция
Leclerc
Leopard-2
Проекты
БПЛА
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