Устремленные вверх: как у СССР появился ракетный щит

70 лет назад в советской армии появились баллистические ракеты

21 июня 1956 года на боевое дежурство в СССР встали первые в мире баллистические ракеты с атомным зарядом. Наша страна стала неуязвимой для врага в большой войне. Подробности в материале «Известий».

Аргумент в ядерной гонке

Разработки баллистических ракет — мощного оружия дальнего действия — начались в Советском Союзе вскоре после войны, как ответ на американский «атомный шантаж». Первоначально проект носил название «ДАР» — дальняя атомная ракета.

В 1949 году у СССР появилась атомная бомба. Серийный заряд РДС-1 выпускался с учетом технических характеристик советских самолетов-бомбардировщиков. Но военная наука к тому времени пришла к выводу, что наиболее эффективное средство доставки атомного оружия — баллистические ракеты.

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Работы по созданию Р-5М получили государственную поддержку в апреле 1954 года. Курировал эту работу Дмитрий Устинов — незаменимый управленец в области военной промышленности. Ведущим инженером проекта стал Дмитрий Козлов, в то время — 35-летний сотрудник королевского ОКБ-1. Огромную роль в доведении до ума этой задумки сыграл и сам главный конструктор. Изделие предназначалось для доставки заряда на дальность 1200 км... Конструкторы учитывали перспективу оснащения его ядерной боеголовкой. Когда речь идет о столь мощном, смертоносном оружии, следует, в первую очередь, позаботиться о надежности. Ученые сделали максимум возможного, учитывая тогдашний уровень научных знаний и навыков. Максимум — и даже более того.

С боевой частью ракеты определились довольно быстро: взяли за основу атомную бомбу РДС-4. Ее масса в 1,2 тонны и потенциальная мощность в виде ракетного вооружения в 300–1000 килотонн в тротиловом эквиваленте гарантировали, что поражение любого вражеского города оставит разрушения, многократно превышающие первые атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки.

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Однокамерный двигатель, сконструированный Валентином Глушко, отличался высокой прочностью всех узлов, способных выдерживать повышенное давление, а также имел функцию регулирования тяги во время полета. Стальной топливный бак с давлением 50 атмосфер удалось заменить на алюминиевый, что позволило снизить давление до 3,5 атмосфер и уменьшить массу ракеты. На бортах располагалось по шесть рулевых машин, каждая из которых подключалась к усилителю-преобразователю. Они подстраховывали друг друга. Выход из строя одной машины не приводил к потере управляемости ракеты.

От испытаний — к боевому дежурству

По инициативе тогдашнего министра обороны СССР маршала Георгия Жукова 2 февраля 1956 года впервые были проведены испытания с реальной боеголовкой. Ракета Р-5М с атомной головной частью ушла в небо с полигона Капустин Яр. Место взрыва, мощность которого достигла 80 килотонн, находилось на границе Аральских Каракумов и солончаков Челкар-Тенгиз, примерно в 200 ким севернее города Аральска.

Полигон оборудовали датчиками и радиолокаторами, поблизости, на вышках, установили автоматические кинокамеры. Пролетев расчетное расстояние в 1200 км, ракета поразила намеченную цель.

Фото: ТАСС/Роскосмос Медиа/Б. Готгельф Источник изображения: iz.ru

«Пуск прошел без всяких накладок. Ракета Р-5М впервые в мире пронесла через космос головную часть с атомным зарядом. Пролетев положенные 1200 км, головка без разрушения дошла до Земли в районе Аральских Каракумов. Сработал ударный взрыватель, и наземный ядерный взрыв ознаменовал в истории человечества начало ракетно-ядерной эры», — вспоминал академик Борис Черток. Операция «Байкал» (под таким кодовым названием проходили испытания Р-5М) завершилась успешно.

21 июня 1956 года ракету, которую уже серийно производили на днепропетровском заводе № 586, приняли на вооружение инженерных бригад Резерва Верховного главнокомандования — так в то время назывались подразделения будущих РВСН. За создание уникального ракетного комплекса Сергей Королев, Валентин Глушко, Андрей Сахаров, Юлий Харитон и еще семеро ученых были удостоены звания Героя Социалистического труда. 7 ноября 1957 года на параде в честь 40-летия Октябрьской революции ракету (а точнее — ее учебный вариант) продемонстрировали широкой общественности.

Два ракетных дивизиона 72-й инженерной бригады РВГК в декабре 1958 года тайно разместили на территории ГДР, на лесной базе, близ Фюрстенберга, что в часе езды до Берлина. Там построили специальный бункер, а ракеты нацелили на стратегически важные цели в ФРГ, Бельгии и Франции. Но вскоре руководство СССР отказалось от намерений размещать атомное оружие за рубежом.

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев Источник изображения: iz.ru

Выпуск Р-5М прекратили в 1959 году. Советская военная промышленность к тому времени освоила новые модели ракет. Но еще много лет именно Р-5М использовали для испытания баллистических ракет нового поколения на «живучесть», на ней отрабатывались системы противодействия противоракетам по программе «Верба» с надувными ложными целями. И еще несколько уникальных программ, позволивших нашему оружию оставаться передовым. Последний комплекс ракет Р-5М с боевого дежурства сняли в 1966 году. Тогда, в середине 1950-х, стало актуальным понятие «ракетный щит страны». А у предполагаемых противников окончательно пропало желание воевать с Советским Союзом.

От «пятерки» оставался один шаг до «семерки», до Р-7, первой в мире баллистической межконтинентальной ракеты, которая поднимет в космос и первый искусственный спутник Земли, и Юрия Гагарина... А ракеты семейства «Союз-2», которые сегодня поднимают на орбиту российские космические аппараты — это прямая родня легендарной «семерки».

Эстафета технологий

В XXI веке оборона страны — это, в первую очередь, конкуренция высоких технологий. История каждой ракеты начинается на письменном столе или в компьютере исследователя. Потом — месяцы, а нередко и годы дискуссий, работ, экспериментов — в научных институтах, на производстве — чтобы идеи конструкторов воплотились в «изделие», как скромно называют свои творения ракетостроители. Потом — испытания, учения, в которых неизбежны временные неудачи. И, наконец, новый комплекс пополняет арсеналы нашей армии и встает на боевое дежурство.

Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ Источник изображения: iz.ru

В ядерной триаде два компонента имеют отношение к ракетным войскам. Это мобильные и стационарные пусковые установки для межконтинентальных баллистических ракет и подводные лодки с баллистическими ракетами.

В последние годы Россия разработала несколько новых ракетных систем, названия которых известны всему миру. В 2019 году встал на боевое дежурство ракетный комплекс «Авангард», оснащенный гиперзвуковым управляемым боевым блоком. Скорость и маневренность этих ракет ставят в тупик любую систему ПВО. На сегодняшний день это предел возможного в ракетной технике. Разумеется, это отечественная разработка. Над проектным решением трудились ученые и инженеры из ОКБ-52, а производителем «Авангарда» стал Воткинский завод.

В последние годы армия получила еще несколько ракетных систем, каждая из которых стала новым словом в развитии техники. Это «Орешник», «Буревестник» и «Циркон». Они обладают высокой скоростью, маневренностью и широкими возможностями применения ядерных боеголовок. Каждый нюанс может иметь решающее значение, если речь идет о боевых качествах и технических возможностях.

Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ Источник изображения: iz.ru

В этом году 12 мая Верховный главнокомандующий, комментируя успешный испытательный пуск «Сармата», заметил, что «суммарная мощность доставляемого боезаряда более чем в четыре раза превышает мощность любого существующего самого мощного западного аналога». Ракета может двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории, с дальностью выше 35 тыс. км.

В этом году новейшим «Сарматом» вооружат первый полк. Это закрепит лидерское положение России в важнейшей ракетной сфере. Но, как и в 1956 году, успех для профессионалов, по большому счету, означает одно: его нужно развивать, совершенствовать. Эстафета технологий продолжается, и российские конструкторы еще не раз покажут себя как достойные наследники Королева и Глушко, наших ракетно-ядерных первопроходцев.

Автор — заместитель главного редактора журнала «Историк»

Арсений Замостьянов