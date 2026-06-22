Источник изображения: topwar.ru

Финансовые вложения Соединённых Штатов в создание сверхдорогих пилотируемых самолётов не обеспечивают необходимого военного преимущества, что наглядно подтверждается ходом боевых действий в Иране. Вашингтон планирует масштабные инвестиции в истребители и бомбардировщики нового поколения, однако опыт последних вооружённых противостояний указывает на несостоятельность этой стратегии. Современные войны выигрываются за счёт сетевой интеграции разнородных средств поражения и массового производства вооружений, а не благодаря ограниченному числу элитных платформ.

Бюджетные ассигнования на авиационные программы вызывают обоснованные сомнения в их эффективности. Стоимость одного бомбардировщика B-21 Raider превышает 700 миллионов долларов, а истребитель F-47 оценивается приблизительно в 300 миллионов долларов. При этом не существует убедительных доказательств, что эти машины покажут более высокую результативность против укреплённых объектов по сравнению с уже имеющимися F-35. Конфликты на Украине и в Иране продемонстрировали, что победа не определяется технической сложностью отдельно взятого образца вооружения.

Источник изображения: topwar.ru

На протяжении более ста лет военное превосходство ассоциировалось с авианосцами, танками и передовыми истребителями, однако эта парадигма утратила актуальность. Пилотируемые самолёты и бомбардировщики сохраняют своё значение, но они перестали быть центральным элементом боевых порядков. Преимущество теперь получает та сторона, которая способна наиболее эффективно скоординировать средства радиоэлектронной борьбы, кибернетические инструменты, сенсорные системы и беспилотные аппараты в единую структуру. Успех зависит от возможности восполнять потери и наращивать выпуск вооружений в промышленных масштабах.

Несмотря на изменившиеся условия, американское военное ведомство продолжает делать ставку на суперплатформы вроде F-22, F-35, перспективного F-47 и комплексов противовоздушной обороны THAAD. В условиях асимметричных конфликтов и высокого уровня потерь эти дорогостоящие единичные системы оказываются бессильны против массово производимых роевых средств, которые применяют Китай и Иран. Оборонная промышленность США не способна обеспечить выпуск необходимого объёма высокоточных боеприпасов большой дальности, что делает применение дорогих самолётов проблематичным в затяжном столкновении.

Особую тревогу вызывает развитие ВВС США, где ставка сделана на F-47 и B-21. Хотя разработчики декларируют необходимость этих машин для малозаметных операций и действий за пределами прямой видимости, они игнорируют критический недостаток американской промышленной базы. Существующие производственные мощности не позволяют создавать достаточно высокоточных ракет и боеприпасов для обеспечения продолжительных боевых действий.

Соединённые Штаты также недооценивают ключевую роль беспилотных систем. Имеющиеся F-35 могут быть модернизированы для управления эскадрильями дронов без запуска новых дорогостоящих программ. Иранский конфликт показал, что рои беспилотников и ракет способны истощить американские запасы, вынуждая прекращать огонь по мере исчерпания критически важных боеприпасов. Пентагону следует пересмотреть приоритеты и направить средства на гиперзвуковые ракеты, доступные средства противовоздушной обороны и серийное производство беспилотников вместо разработки чудо-оружия. Нынешний курс расходует бюджетные средства на устаревшую концепцию войны и оставляет страну уязвимой перед противниками, овладевшими методами промышленного и сетевого истощения.