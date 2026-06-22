Министр обороны Великобритании Джон Хили на сборочной линии на заводе MBDA Storm Shadow в Стивенидже, Великобритания.

Великобритания начала испытывать дальнобойные ракеты, которые помогут Украине наносить удары по Москве, пишет Telegraph. Британские читатели пришли в ужас, поскольку их правительство буквально развязывает третью мировую и превращает страну в законную мишень.

Том Коттерилл (Tom Cotterill)

Экспериментальные системы с боеголовкой в 250 килограммов смогут долететь из Киева до российской столицы.

Великобритания испытала новое оружие дальнего действия, которое вскоре может быть доставлено на Украину для ударов по Москве.

Новые системы, способные поражать цели на расстоянии более 550 километров, были испытаны на полигоне на Гебридских островах. Испытания продолжатся в Великобритании в ближайшие месяцы.

Экспериментальные платформы с боеголовкой весом в 250 килограммов потенциально смогут достичь Москвы, на которую ранее на этой неделе обрушился шквал украинских беспилотников.

Министерство обороны (МО) предложило фирмам создать ударные комплексы дальнего действия со скоростью свыше 600 километров в час, стоимостью около 400 тысяч фунтов стерлингов за штуку и объемом выпуска в 20 единиц в месяц.

В феврале прошлого года на конкурс в духе деловой телепередачи "Логово дракона", где соискатели соревнуются за внимание инвесторов, поступило 27 заявок от представителей промышленности. В результате шесть британских компаний получили контракты на сумму около 5 миллионов фунтов стерлингов каждая на разработку прототипов для испытаний всего за семь месяцев.

К декабрю прошлого года в конкурсе осталось лишь три поставщика: британская компания MBDA, производящая ракеты-невидимки Storm Shadow, MGI Engineering с опытом работы с технологиями Формулы-1, и Rotron Aerospace, прежде работавшее с Министерством обороны.

Утверждается, что при пуске на Гебридских островах все системы сработали, несмотря на незначительные технические неполадки, которых следовало ожидать при подходе, направленном на скорейшее выявление ошибок. Их фирмы будут устранять перед дальнейшими испытаниями.

В настоящее время реализуется уже вторая стадия проекта, получившего название Brakestop ("Резкое торможение"), и компании заключили дополнительные контракты на сумму около 15 миллионов фунтов стерлингов для дальнейшей разработки. Британские власти надеются доставить первую из новых систем в Киев в течение года.

Новый министр вооруженных сил Луиза Сандер-Джонс заявила, что новое оружие дополнит арсенал таких ракет, как Storm Shadow, которые позволяют Украине наносить удары в глубокий тыл России, но стоят дороже.

"Великобритания стоит плечом к плечу с Украиной, и мы продолжим оказывать ей необходимую поддержку для защиты от российской агрессии (Россия обороняется от военной агрессии НАТО — прим. ИноСМИ)", — добавила она.

"Проект Brakestop раскрывает, чтó получается от сочетания приверженности с талантом и изобретательностью британской промышленности. Менее чем за год британские компании довели смелый замысел от чертежной доски до летных испытаний, продемонстрировав возможности нового поколения с поразительной скоростью", — добавила она.

Западные официальные лица утверждают, что за последние месяцы положение Киева на поле боя значительно улучшились, а украинские беспилотники сковывают российские войска на линии фронта (данные Министерства обороны не подтверждают эти утверждения — прим. ИноСМИ).

В четверг ВСУ запустили в сторону Москвы, примерно в 500 километрах от украинской границы, около 200 беспилотников. Всего же за три дня атак по российской столице было выпущено более тысячи БПЛА.

Россия пообещала принять ответные меры, а министр иностранных дел Сергей Лавров предупредил Киев, что "массированные групповые удары" по Украине отныне будут наноситься "на регулярной основе".

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Ранее на этой неделе лидеры "Семерки" пообещали Украине укрепить ее возможности ПВО, не уточнив при этом тип оружия. Великобритания обязалась поставить 150 тысяч беспилотников в этом году.

Комментарии читателей Telegraph:

Helen MorganEdwards

Когда уже мы перестанем называть эти провокации опосредованным конфликтом и признаем, что Британия ведет прямую войну с Россией?

Ian Concannon

Британия накачивает продажное украинское правительство деньгами налогоплательщиков. Не удивляйтесь, когда Россия ударит.

Gerard Griffin

Мы что, совсем рехнулись? Как мы до этого дошли? В порядке мысленного эксперимента переверните ситуацию. Допустим, Россия вооружает Южную Ирландию, чтобы отбить у Британии Северную. Между Великобританией и Ирландией разгорается война, и Россия поставляет ирландцам ракеты дальнего радиуса действия, которые могут долететь до Лондона. Они идут в ход, и число жертв в Лондоне растет. Как скоро народный гнев вынудит правительство ударить по России? Мы не были так близки к войне с Россией со времен авиамоста в Берлин. Почему это никого не тревожит?

Keith Cobby

Это всё чудесно, но насколько хороша наша ПВО?

Amanda Ingram

Безоружный мужик полез в берлогу к медведю и давай тыкать в него палкой. Как по-вашему, у него с головой всё в порядке?

John Bagshow

Если это правда, то зачем мы об этом сообщаем русским?

Easy with the tonic

А если Москва ответит тем же и нацелится на Британию, что тогда?

William Hawkins

То есть мы накачиваем Украину ракетами, чтобы та била по России — и Россия после этого агрессор?

Stop Press

Если эти штуки полетят на Москву, у русских появится убедительный повод бомбить Британию. А наша оборона — дырявая.