Ростех внедрил крупнейшие отечественные ИТ-системы для управления корпоративными процессами

Об их создании, а также о практическом опыте импортозамещения одной из ключевых ИТ-систем Корпорации рассказал директор по цифровой трансформации Ростеха Максим Валин

Ростех разработал Единую учетную систему — корпоративную платформу на отечественной технологической базе, предназначенную для унификации финансового, производственного и управленческого учета. О создании и развитии ЕУС, а также о практическом опыте импортозамещения одной из ключевых ИТ-систем Корпорации рассказал директор по цифровой трансформации Ростеха Максим Валин на конференции «CNews Forum Кейсы: опыт ИТ-лидеров».

Единая унифицированная учетная система (ЕУС) разработана центром компетенций Ростеха в области информационных технологий и кибербезопасности — компанией «РТ-Информ» на базе российской платформы «1С». Это полноценная ERP-система, которая унифицирует весь учет в масштабах Корпорации, учитывает отраслевые особенности сотен предприятий и их производственных процессов, а также требования законодательства.

Главная особенность ЕУС — это автоматизация обязательного ведения раздельного учета по государственному оборонному и гражданскому заказу. Для организаций ОПК, входящих в корпоративный контур Ростеха, это не «дополнительная функция», а требование законодательства и проверяющих органов.

В результате система формирует качественные аналитические данные, которые позволяют выявлять узкие места и так называемые «котлы» затрат. Более того, ЕУС обеспечивает снижение совокупной стоимости владения ИТ-ландшафтом за счет стандартизации и отказа от разрозненных решений.

В настоящий момент ЕУС проходит тестирование в пилотных организациях Корпорации, а также проводятся подготовительные мероприятия к дальнейшему тиражированию системы на весь корпоративный контур с плановым стартом в 2027 году.

Директор по цифровой трансформации Ростеха рассказал также о результатах перехода Корпорации на отечественное ПО. В частности, импортозамещена автоматизированная система управления финансовой и закупочной деятельностью (АС ФЗД) — одна из крупнейших инсталляций на базе «1С» в России, которая обеспечивает управление типовыми бизнес-процессами Корпорации: от бюджетирования и закупок до инвестиций и стратегического планирования.

Проект по импортозамещению и развитию системы также реализован компанией «РТ-Информ». В единый комплекс было интегрировано свыше 40 видов российского ПО и оборудования. Переход на 100% отечественный программно-аппаратный стек не потребовал остановки сервисов и переобучения пользователей, позволил выполнить требования регуляторов и обеспечить устойчивость ключевых бизнес-процессов. На сегодняшний день в АС ФЗД работает свыше 23 тысяч пользователей.

«Цифровая трансформация Ростеха — это не просто замена зарубежного ПО. Это пересборка процессов, данных и ответственности. Проекты АС ФЗД и ЕУС наглядно демонстрируют: российская промышленность способна создавать и внедрять сложнейшие учетные системы, которые по ряду параметров превосходят западные аналоги. Это наш собственный путь к технологическому суверенитету», — отметил Максим Валин.

Конференция «CNews Forum Кейсы: опыт ИТ-лидеров» традиционно служит площадкой для честного обмена опытом между заказчиками и поставщиками ИТ-решений. Мероприятие посвящено разбору реальных проектов цифровой трансформации, управленческих решений и практических результатов внедрения ИТ-систем в бизнесе, торговле, промышленности и госсекторе. В этом году в фокусе внимания — применение новейших цифровых технологий и переход к ИИ-трансформации российского бизнеса. Конференцию посетили более 1000 руководителей ИТ-подразделений, топ-менеджеров и представителей ведущих компаний, банков, промышленных холдингов и органов власти.