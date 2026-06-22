Войти
Ростех

Ростех внедрил крупнейшие отечественные ИТ-системы для управления корпоративными процессами

426
0
0
Единая унифицированная учетная система (ЕУС)
Единая унифицированная учетная система (ЕУС).
Источник изображения: CNews

Об их создании, а также о практическом опыте импортозамещения одной из ключевых ИТ-систем Корпорации рассказал директор по цифровой трансформации Ростеха Максим Валин

Ростех разработал Единую учетную систему — корпоративную платформу на отечественной технологической базе, предназначенную для унификации финансового, производственного и управленческого учета. О создании и развитии ЕУС, а также о практическом опыте импортозамещения одной из ключевых ИТ-систем Корпорации рассказал директор по цифровой трансформации Ростеха Максим Валин на конференции «CNews Forum Кейсы: опыт ИТ-лидеров».

Единая унифицированная учетная система (ЕУС) разработана центром компетенций Ростеха в области информационных технологий и кибербезопасности — компанией «РТ-Информ» на базе российской платформы «1С». Это полноценная ERP-система, которая унифицирует весь учет в масштабах Корпорации, учитывает отраслевые особенности сотен предприятий и их производственных процессов, а также требования законодательства.

Главная особенность ЕУС — это автоматизация обязательного ведения раздельного учета по государственному оборонному и гражданскому заказу. Для организаций ОПК, входящих в корпоративный контур Ростеха, это не «дополнительная функция», а требование законодательства и проверяющих органов.

В результате система формирует качественные аналитические данные, которые позволяют выявлять узкие места и так называемые «котлы» затрат. Более того, ЕУС обеспечивает снижение совокупной стоимости владения ИТ-ландшафтом за счет стандартизации и отказа от разрозненных решений.

В настоящий момент ЕУС проходит тестирование в пилотных организациях Корпорации, а также проводятся подготовительные мероприятия к дальнейшему тиражированию системы на весь корпоративный контур с плановым стартом в 2027 году.

Директор по цифровой трансформации Ростеха рассказал также о результатах перехода Корпорации на отечественное ПО. В частности, импортозамещена автоматизированная система управления финансовой и закупочной деятельностью (АС ФЗД) — одна из крупнейших инсталляций на базе «1С» в России, которая обеспечивает управление типовыми бизнес-процессами Корпорации: от бюджетирования и закупок до инвестиций и стратегического планирования.

Проект по импортозамещению и развитию системы также реализован компанией «РТ-Информ». В единый комплекс было интегрировано свыше 40 видов российского ПО и оборудования. Переход на 100% отечественный программно-аппаратный стек не потребовал остановки сервисов и переобучения пользователей, позволил выполнить требования регуляторов и обеспечить устойчивость ключевых бизнес-процессов. На сегодняшний день в АС ФЗД работает свыше 23 тысяч пользователей.

«Цифровая трансформация Ростеха — это не просто замена зарубежного ПО. Это пересборка процессов, данных и ответственности. Проекты АС ФЗД и ЕУС наглядно демонстрируют: российская промышленность способна создавать и внедрять сложнейшие учетные системы, которые по ряду параметров превосходят западные аналоги. Это наш собственный путь к технологическому суверенитету», — отметил Максим Валин.

Конференция «CNews Forum Кейсы: опыт ИТ-лидеров» традиционно служит площадкой для честного обмена опытом между заказчиками и поставщиками ИТ-решений. Мероприятие посвящено разбору реальных проектов цифровой трансформации, управленческих решений и практических результатов внедрения ИТ-систем в бизнесе, торговле, промышленности и госсекторе. В этом году в фокусе внимания — применение новейших цифровых технологий и переход к ИИ-трансформации российского бизнеса. Конференцию посетили более 1000 руководителей ИТ-подразделений, топ-менеджеров и представителей ведущих компаний, банков, промышленных холдингов и органов власти.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Ростех
Проекты
ИТ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.06 18:38
  • 2
О Су-57 - свежая (от 19 июня) статье MWM
  • 22.06 13:27
  • 16149
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 22.06 09:54
  • 2
Почему Politico в последний момент отменило статью Лаврова
  • 22.06 05:23
  • 0
Комментарий к "УДОБНАЯ ИСТОРИЯ, ИЛИ КАК ВЫПИЛИТЬ ИЗ ИСТОРИИ РОССИИ XX ВЕК"
  • 22.06 04:03
  • 2
Ушаков: РФ ждёт не выполнения договоренностей Анкориджа, а победы
  • 22.06 03:25
  • 0
Об "Орланах" - от 19fortyfive.
  • 21.06 22:37
  • 0
О российских фрегатах 2-го ранга - от MWM
  • 21.06 21:05
  • 0
О танковых резервах РФ - от MWM
  • 21.06 20:01
  • 0
О Т-90М и Т-14 - от MWM
  • 21.06 19:40
  • 2
Комментарий к "Террористический расчет: зачем Киев устроил налет на Москву во время саммита в Казани"
  • 21.06 16:47
  • 1
МЧС раскрыло объем финрезерва на случай чрезвычайных ситуаций в России
  • 21.06 10:57
  • 4
Экономические союзы с участием России
  • 21.06 10:18
  • 1
В Московском военном округе начали обучение на дронах-перехватчиках "Елка" с искусственным интеллектом
  • 21.06 04:53
  • 0
Комментарий к "Россия разворачивает глобальную систему морского слежения".
  • 21.06 04:15
  • 0
О статье "Субмарины США "как на ладони": чем опасен российский проект "Гармония"" и "Россия разворачивает глобальную систему морского слежения"