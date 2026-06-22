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Деловая газета "Взгляд"

Bloomberg: Восточная Европа потребовала ускорить финансирование ПВО

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Система ПВО IRIS-T
Система ПВО IRIS-T.
Источник изображения: © Getty Images / Gregor Fischer

Восточная Европа потребовала от Брюсселя ускорить выделение средств на ПВО

На фоне участившихся инцидентов с дронами страны Восточной Европы призывают Брюссель экстренно направить средства на защиту неба, не дожидаясь запланированного на ноябрь утверждения проектов.

Восточноевропейские страны усиливают давление на руководство Евросоюза, требуя ускорить выделение средств на проекты по борьбе с дронами, передает Bloomberg.

Эстония, Финляндия и другие государства представили свои инициативы еще в начале года, однако задержки с их утверждением вызывают серьезное недовольство в регионе.

"Угроза реальна, это не гипотетически", – заявил глава МВД Эстонии Игор Таро на встрече стран Балтийского моря в Хельсинки. Он подчеркнул необходимость оперативных действий Еврокомиссии, чтобы избежать переноса финансирования на 2028 год.

Проблема беспилотников становится все более острой для Финляндии, Польши, Румынии и стран Балтии. В мае российский дрон упал на жилой дом в Румынии, ранив двух человек, а сбившиеся с курса украинские аппараты перехватывались авиацией НАТО над Эстонией и Латвией.

Евросоюз располагает значительными ресурсами для поддержки обороноспособности. В частности, программа SAFE предусматривает 150 млрд евро, а на безопасность границ выделено 250 млн евро. Кроме того, Европейская программа оборонной промышленности предлагает гранты на сумму 1,5 млрд евро.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия впервые направила 1,5 млрд евро на военные нужды стран Прибалтики.

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен анонсировала создание высокотехнологичной "стены из дронов" для защиты европейских границ.

Мария Иванова

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