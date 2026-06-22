Турция впервые передала военный корабль собственного производства стране НАТО

Турция впервые экспортировала корвет собственного производства для ВМС Румынии

Румынский флот пополнился корветом Cam. Roman, ставшим первым в истории боевым судном турецкой постройки, переданным союзнику по Североатлантическому альянсу.

Турция впервые экспортировала военный корабль для военно-морских сил страны НАТО, передав Румынии корвет Cam. Roman, передает ТАСС.

Торжественная церемония состоялась в Стамбуле при участии президентов обеих стран – Тайипа Эрдогана и Никушора Дана.

"Сегодня мы собрались в Стамбуле, чтобы вновь подтвердить достижения нашей морской отрасли, нашего инженерного мастерства и дружбы между Турцией и Румынией. Мы делаем еще один шаг навстречу давней дружбе между Турцией и Румынией и с гордостью передаем румынскому флоту корвет Cam. Roman. Это первая в нашей истории поставка военного корабля в страну, являющуюся членом НАТО и Европейского союза", – заявил Эрдоган.

Турецкий лидер подчеркнул важность Черноморского региона для евроатлантической безопасности. Он выразил удовлетворение развивающимся сотрудничеством с Румынией и Болгарией в сфере борьбы с морскими минами, выразив надежду на его дальнейшее укрепление. Эрдоган также обратил внимание на то, что ключевые системы переданных кораблей, включая радары и вооружение, произведены турецкими компаниями.

В ходе мероприятия ВМС Турции также получили патрульный корабль класса Hisar TCG Kochisar. Строительство обоих судов было реализовано в рамках национальной программы развития флота компанией Asfat, подконтрольной Министерству национальной обороны Турции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Анкара решила профинансировать обновление военно-морского флота за счет экспорта вооружений.

В мае военные моряки Турции и Румынии провели совместные учения в акватории Черного моря.

До этого министерства обороны Турции, Румынии и Болгарии подписали меморандум о создании противоминной военно-морской группы.

Мария Иванова